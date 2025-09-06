W piątek media obiegła tragiczna informacja o śmierci Katarzyny Stoparczyk. Znana i ceniona dziennikarka radiowa oraz telewizyjna zginęła w wypadku samochodowym, który miał miejsce na Podkarpaciu. W wyniku zderzenia trzy osoby zostały ranne, a dwóch osób, kobiety i mężczyzny w wieku około 45 lat, nie udało się uratować. Ta nagła tragedia wstrząsnęła opinią publiczną.

Katarzyna Stoparczyk miała dziś wystąpić na Kongresie Kobiet, niestety wszystkie jej plany przerwała śmierć. Teraz uczestnicy wydarzenia oddali jej hołd.

Miała wystąpić na Kongresie Kobiet. Zginęła dzień wcześniej

W sobotę 6 września Katarzyna Stoparczyk miała wystąpić na Kongresie Kobiet w Katowicach. Dziennikarka sama zapowiadała swój udział w wydarzeniu za pośrednictwem społecznościowych. Katarzyna Stoparczyk w ostatnim wpisie przed śmiercią informowała o swoich planach. Zapowiedziała wówczas udział w trzech spotkaniach:

Już w sobotę będę miała zaszczyt wystąpić podczas Kongresu Kobiet w Katowicach. Wezmę udział w trzech spotkaniach. Jedno z nich dotyczyć będzie współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji, drugie bezpieczeństwa naszych dzieci. Poprowadzę także wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie, podczas którego pokażę filmy z naszego kanału YouTube ''Dajcie nam głos Kasia Stoparczyk i Dzieci''. pisała w mediach społecznościowych.

Jej niespodziewana śmierć przekreśliła te plany i pozostawiła ogromny smutek wśród organizatorów i uczestników wydarzenia.

Symboliczne pożegnanie dziennikarki w Katowicach

Podczas inauguracji XVII edycji Kongresu Kobiet w Katowicach, organizatorzy postanowili uczcić pamięć Katarzyny Stoparczyk. W geście szacunku i żalu po jej stracie, zgromadzeni oddali jej hołd minutą ciszy. Następnie na scenie odtworzono fragment jej programu „Dajcie nam głos”, w którym głównymi rozmówcami były dzieci. „Ona wiedziała, że dzieci to mają, cały czas mają. Odkrywała ich mądrość w swoich bardzo licznych programach. Chciałbym, żebyśmy taki maleńki kawałek tego programu zobaczyli” zapowiedziano ze sceny.

Do sieci trafiło nagranie z tego wyjątkowego momentu podczas Kongresu Kobiet, a internauci nie ukrywali wzruszenia:

I właśnie w takich chwilach widać jakie życie jest kruche

Wielka szkoda... komentują internauci.

Zobaczcie, jak uczczono pamięć cenionej dziennikarki. Trudno powstrzymać łzy.

