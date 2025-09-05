28 sierpnia 2025 roku lotnisko w Radomiu stało się miejscem tragicznego wypadku. Podczas treningu do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show rozbił się myśliwiec F-16 należący do elitarnego zespołu Tiger Demo Team. Za sterami maszyny znajdował się major Maciej Krakowian. Doświadczony pilot nie zdążył się katapultować i zginął na miejscu.

Reklama

Maciej "Slab" Krakowian był pilotem, który inspirował pokolenia

Major Maciej Krakowian był jednym z najbardziej zasłużonych pilotów wojskowych w Polsce. Ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie oraz prestiżową Akademię Sił Powietrznych USA w Colorado Springs. Dyplom ukończenia wręczył mu osobiście prezydent Barack Obama.

Na swoim koncie miał ponad 1400 godzin nalotu, z czego aż 1200 w kokpicie myśliwca F-16. Był liderem zespołu akrobacyjnego Tiger Demo Team oraz instruktorem w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Miesiąc przed katastrofą odebrał prestiżową nagrodę „As the Crow Flies Trophy” podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii.

Był również mężem i ojcem. Pozostawił żonę oraz dwóch synów. Środowisko lotnicze i internauci zgodnie mówią, że to niepowetowana strata.

Poruszające pożegnanie majora Macieja "Slaba" Krakowiana

Prokuratura nadal prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy, a tymczasem w mediach społecznościowych Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu pojawiło się poruszające nagranie upamiętniające wyjątkowy talent i pasję majora Krakowiana. Zobaczymy na nim kadry, na których pilot robił to, co kochał najbardziej. Poruszają też słowa:

Człowieku nieba... Lataj tam, jak lubisz. - czytamy w opisie poruszającego nagrania

Internauci są poruszeni nagraniem ze "Slabem"

Pod wyjątkowym nagraniem, na którym można zobaczyć uwielbianego majora, natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci podkreślają, że to ogromna strata dla polskiego lotnictwa i wciąż nie mogą uwierzyć, że tego wspaniałego człowieka i wybitnego pilota nie ma już wśród nas. Niektórzy nie ukrywają, że podczas nagrania pojawiły się u nich łzy...

Oglądam i płacze

Był jest i będzie najlepszy, ciężko się z tym pogodzić...

Mądry, skromny, odważny! Legenda Naszego Narodu

To nagranie porusza do łez...

Reklama

Zobacz także: Trwa zbiórka na pomoc dla synów Macieja Krakowiana. Wystarczył moment, by zebrać fortunę