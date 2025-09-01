Major Maciej „Slab” Krakowian był doświadczonym pilotem F-16 i jednym z najbardziej cenionych lotników w Polsce. Znany ze swoich podniebnych akrobacji, co roku przyciągał tłumy widzów na pokazy lotnicze. Miał zaledwie 35 lat. Zginął tragicznie 28 sierpnia, podczas prób do pokazów lotniczych w Radomiu. Krakowian pozostawił w żałobie żonę Magdalenę oraz dwóch 4-letnich synów: bliźniaków Olka i Mikołaja. Jego śmierć wstrząsnęła nie tylko środowiskiem wojskowym, ale i całą Polską.

Ruszyła zbiórka na pomoc dla rodziny majora Macieja Krakowiana. Zebrano prawie 2 mln zł

W sieci uruchomiono oficjalną zbiórkę na rzecz synów tragicznie zmarłego pilota. W chwili publikacji informacji zebrano już ponad 1,8 mln złotych. Organizatorzy akcji zapewniają, że 100% zebranych środków zostanie przeznaczone na zabezpieczenie przyszłości dzieci – Olka i Mikołaja.

To oficjalna i autoryzowana zbiórka dla dzieci majora „Slaba”, na pomoc w najtrudniejszym czasie ich życia oraz na zabezpieczenie ich przyszłości - przyszłości takiej, jaką wymarzył sobie dla nich tata. 100% środków ze zbiórki zostanie przeznaczonych na ten cel i wsparcie synków majora czytamy.

Zbiórka internetowa, która trwa od kilku dni, jest oficjalnym i autoryzowanym przedsięwzięciem. Organizatorzy podkreślają transparentność działań i gwarantują, że każda złotówka trafi bezpośrednio do dzieci Macieja Krakowiana. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na edukację, rozwój i zabezpieczenie przyszłości 4-letnich bliźniaków. Link do zbiórki znajdziecie tutaj.

Katastrofa F-16 w Radomiu

Do tragedii doszło na pasie startowym podczas prób do pokazów lotniczych w Radomiu. Major Krakowian pilotował myśliwiec, który rozbił się podczas wykonywania manewru. Mężczyzna zginął na miejscu. Po tym zdarzeniu organizatorzy radomskich pokazów lotniczych zdecydowali o odwołaniu tegorocznej edycji wydarzenia. Zdarzenie miało miejsce dokładnie w czwartek, 28 sierpnia.

W związku z tragedią, prokuratura wszczęła śledztwo. Sprawą zajmie się również Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Trwa śledztwo ws. katastrofy F-16

Po wypadku wszczęto formalne postępowanie. Prokuratura zajmuje się sprawą katastrofy, do której doszło podczas prób przed pokazami lotniczymi. Równolegle sprawą zajmie się również Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Zabezpieczono już czarną skrzynkę oraz ciało majora, które przewieziono do Warszawy w piątek, 29 sierpnia. Tam przeprowadzono sekcję zwłok.

Celem działań jest ustalenie przyczyn tragedii oraz okoliczności, które doprowadziły do śmierci doświadczonego pilota. Na ten moment nie ujawniono szczegółowych ustaleń dotyczących przebiegu manewru czy przyczyn technicznych wypadku.

