Zmarły pilot, major Maciej Krakowian, był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów w polskich siłach powietrznych. Był absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie oraz Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs. Dyplom ukończenia uczelni wręczył mu osobiście prezydent Barack Obama. Major Krakowian miał na swoim koncie ponad 1400 godzin nalotu, z czego 1200 spędził w kokpicie myśliwca F-16. Był liderem zespołu akrobacyjnego Tiger Demo Team oraz instruktorem w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Miesiąc przed wypadkiem otrzymał prestiżową nagrodę „As the Crow Flies Trophy” podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii.

Śledztwo na ogromną skalę po katastrofie F-16

Do katastrofy doszło w czwartek 28 sierpnia podczas treningu przed Air Show. Myśliwiec F-16, należący do Tiger Demo Team, rozbił się podczas wykonywania jednego z manewrów. Major Krakowian zginął na miejscu, a eksperci próbują poznać przyczyny tej niewyobrażalnej tragedii.

Śledczy zakończyli czynności na miejscu zdarzenia na terenie lotniska w Radomiu. Jak poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, pas startowy został już przekazany władzom cywilnym. Początkowo zakładano, że szczątki maszyny są rozrzucone na obszarze około 20 hektarów. Ostatecznie jednak okazało się, że teren przeszukiwań był znacznie większy.

Szacowaliśmy, że szczątki rozbitego samolotu znajdują się na obszarze około 20 hektarów, ale ostatecznie okazało się, że do przeszukania był znacznie większy teren poinformował prok. Skiba na łamach „Faktu”.

Samolot rozbijał się na przestrzeni około jednego kilometra długości, szerokości około 200 m, ale niektóre przedmioty odnaleziono zdecydowanie dalej, bo tak duża była siła odrzutu wyjaśnił.

Trwa śledztwo ws. katastrofy F-16. Zabezpieczono czarną skrzynkę

W działaniach na miejscu katastrofy uczestniczyło aż 13 prokuratorów, którzy pracowali na wyznaczonych sektorach. Do pomocy zaangażowano także blisko 200 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz kilkudziesięciu saperów. Szczególny nacisk położono na zabezpieczenie elementów fotela pilota, który wyposażony był w mechanizm katapultowy zawierający materiały pirotechniczne. Zabezpieczono również dokumentację techniczną samolotu, a śledczy przesłuchali personel naziemny zarówno w bazie w Radomiu, jak i w Krzesinach. Czarna skrzynka rozbitego myśliwca została przekazana Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Oczekuje się na wyniki szczegółowych analiz.

Ciało majora Krakowiana przetransportowano do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok oraz badania tomograficzne. Prokuratura nie ujawnia na razie wyników tych badań.

W związku z tragedią Dowództwo Sił Powietrznych zdecydowało o wstrzymaniu wszystkich lotów samolotów F-16, z wyjątkiem misji bojowych.

