Anna Lewandowska chętnie dzieli się z fanami rodzinnymi kadrami. Tym razem pokazała nagranie, na którym widać jak Robert spędza czas z córkami - Laurą i Klarą. Już na pierwszy rzut oka widać, że łączy ich wyjątkowa relacja, pełna bliskości i radości ze wspólnie spędzonych chwil.

Anna i Robert Lewandowscy tworzą szczęśliwą rodzinę

Anna i Robert Lewandowscy od lat uchodzą za jedną z najbardziej rozpoznawalnych i inspirujących par polskiego show-biznesu, często określaną mianem "power couple". Od ponad dekady są małżeństwem i wspólnie wychowują dwie córki - ośmioletnią Klarę oraz pięcioletnią Laurę, dbając o to, by mimo licznych zawodowych obowiązków zawsze znaleźć czas dla rodziny.

Anna Lewandowska jest wyjątkowo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją kilka milionów osób, które chętnie śledzą zarówno jej życie prywatne, jak i zawodowe. Trenerka regularnie publikuje rodzinne kadry, pokazując kulisy codziennego życia, cieszące się ogromnym zainteresowaniem fanów. Ostatnio zamieściła nagranie, które poruszyło internautów.

Anna Lewandowska pokazała poruszające nagranie

Ostatnio Anna Lewandowska podzieliła się na Instagramie wyjątkowym nagraniem z życia rodzinnego. Na filmiku widać, jak Robert Lewandowski spędza czas z córkami. Materiał szybko zwrócił uwagę internautów, którzy chętnie komentowali ciepłą atmosferę i bliskość łączącą sportowca z dziewczynkami.

W tych wygibasach na dywanie jest więcej sensu niż w tysiącu poradników. Jest bliskość. Jest poczucie bezpieczeństwa napisała Lewandowska.

Fani trenerki natychmiast zasypali ją morzem komentarzy.

Najpiękniejsze, co możemy dać dzieciom, to czas

Świetny czas

Moja ulubiona rodzinka pisali internauci.

