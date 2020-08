Aleksandra Żebrowska miała 24 lata, gdy straciła dziecko. Teraz zdradziła całą prawdę

Aleksandra Żebrowska w rozmowie z mediami poruszyła trudny temat poronień. Żona Michała Żebrowskiego w poruszającym wywiadzie opowiedziała o swoich osobistych przeżyciach i zdradziła, jak zareagowała, kiedy po raz pierwszy dowiedziała się o stracie ciąży. Aleksandra Żebrowska w rozmowie z portalem natemat.pl przyznała, że miała 24 lata, kiedy na rutynowym badaniu USG po raz pierwszy dowiedziała się, że straciła dziecko.

Aleksandra i Michał Żebrowscy zaledwie kilka dni temu po raz kolejny zostali rodzicami. Żona gwiazdora serialu "Na dobre i na złe" urodziła wówczas trzeciego syna- chłopiec otrzymał piękne, tradycyjne imię Feliks. Niestety, kilka dni przed porodem okazało się, że droga do macierzyństwa była bardzo trudna dla Aleksandry Żebrowskiej. Żona aktora opublikowała w sieci wpis, w którym przyznała, że była już w siedmiu ciążach. Teraz, kilka dni po narodzinach trzeciego dziecka Aleksandra Żebrowska w wywiadzie dla portalu natemat.pl odniosła się do swojego szczerego wpisu i opowiedziała o własnych przeżyciach.

Pierwszej utraty ciąży, doświadczyłam mając 24 lata, będąc już mamą. Poszłam na USG kontrolne zakładając, że wszystko będzie w porządku jak ostatnio. Wieści o braku widocznego tętna były dla mnie kompletnie niezrozumiałe, zupełnie się tego nie spodziewałam. A to był dopiero początek – obwiniania się, strachu związanego z kolejnymi próbami, dociekania co jest nie tak i dlaczego przytrafia się to zdrowej, młodej dziewczynie, której mama była w 8 ciążach – i ma ósemkę dzieci - powiedziała w rozmowie z natemat.pl. - Nie znałam wtedy nikogo innego, kto poszedł na rutynowe USG ciąży i po kilkunastu minutach wyszedł z badania z informacją, że już w tej ciąży nie jest, ze świstkiem papieru w ręku, kierującym na zabieg w szpitalu. Nie miałam ochoty z nikim o tym rozmawiać - dodała.

Aleksandra Żebrowska przyznała, że opublikowała w sieci wpis o swoich osobistych doświadczeniach, żeby wesprzeć inne kobiety, które przechodzą trudne chwile po stracie ciąży.

(...) przeczytałam ponad tysiąc maili, wiadomości i komentarzy pod moim postem, które tylko utwierdziły mnie w tym jak ważne jest to, by dzielić się swoimi trudnymi doświadczeniami z innymi, kiedy jest się na to gotowym. Jeśli chociaż jedna kobieta poczuła się lepiej czytając o moich przeżyciach, albo chociaż jedna ciocia dzięki temu powstrzyma się przed zadaniem nieodpowiedniego pytania “przy zupie”, to jest to dla mnie dużo ważniejsze niż opinie tych, których to nie dotyczy - wyznała w wywiadzie żona Michała Żebrowskiego.