Poród lada chwila! Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pod szpitalem! 

To ostatnie chwile przed porodem! Paparazzi spotkali Małgorzatę Rozenek-Majdan i Radosława Majdana pod szpitalem w Warszawie, w którym gwiazda TVN urodzi swojego trzeciego syna. Małgosia wykonała ostatnie badania kontrolne tuż przed wielkim dniem. Zobaczcie, jak wygląda w 9. miesiącu ciąży.

Małgosia Rozenek-Majdan cały czas jest pod opieką lekarzy. Gwiazda czuje się dobrze, ale ostatni miesiąc ciąży bardzo jej się dłuży! Ostatnio napisała o tym na Instagramie:

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan oczekują na przyjście synka! Radosław jest bardzo podekscytowany, bo po raz pierwszy zostanie ojcem. Bardzo się tym stresuje:

Choć czekam na niego z utęsknieniem, zupełnie nie mogę go sobie wyobrazić! Bardzo dużo we mnie emocji, ale i stresu – o zdrowie Małgosi, o zdrowie naszego synka. Ja się bardzo denerwowałem już podczas badań, a co dopiero będzie w takiej chwili, jaką jest poród! Mogę się tylko domyślać, jakie emocje będę odczuwać, kiedy synek weźmie swój pierwszy od- dech, kiedy po raz pierwszy krzyknie, kiedy wezmę go na ręce, a on po raz pierwszy na mnie spojrzy. Sztuką będzie się wtedy nie popłakać - mówił w rozmowie z "Party".