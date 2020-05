Małgorzata Rozenek broni męża po filmie Latkowskiego. Zobaczcie gorącą dyskusję na jej profilu!

Małgorzata Rozenek odpowiada na zarzuty internautów po emisji filmu "Nic się nie stało"! Gwiazda TVN opublikowała oświadczenie swojego męża i broni go przed atakami na Instagramie.

Jak Małgorzata Rozenek komentuje wypowiedź Sylwestra Latkowskiego, który po emisji filmu o problemie pedofilii w Zatoce Sztuki, apelował m.in. do Radosława Majdana, żeby opowiedział, co widział w sopockim klubie?

Małgorzata Rozenek broni męża po filmie "Nic się nie stało"

Po wczorajszej premierze filmu "Nic się nie stało" w mediach i internecie zawrzało. Sylwester Latkowski w swoim filmie opowiedział o problemie pedofilii w znanym trójmiejskim klubie klubie Zatoka Sztuki. I chociaż w filmie nie padły żadne zarzuty wobec gwiazd, które bywały w sopockim lokalu, to po premierze autor zwrócił do Borysa Szyca, Radosława Majdana, Kuby Wojewódzkiego i Jarosława Bieniuka, żeby opowiedzieli o tym, co działo się w Zatoce Sztuki.

Radosław Majdan odpowiedział Latkowskiemu w swoim oświadczeniu opublikowanym w siec. Mąż gwiazdy TVN pokazał również treść wiadomości sms wysłanej do Sylwestra Latkowskiego, w którym zażądał odwołania jego nazwiska i zagroził procesem.

Oświadczenie Radosława Majdana udostępniła Małgorzata Rozenek, a pod jej postem na Instagramie pojawiła się lawina komentarzy. Jak gwiazda TVN broniła męża?

- Brawo Pani Małgosiu problem pedofilii w naszym kraju sprowadziła Pani do problemu czy padło czy nie padło nazwisko Pani męża w telewizji- napisała jedna z internautek. - moje stanowisko w sprawie pedofili jest oczywiste, jak każdej normalnej osoby w tym kraju. NIE DLA PEDOFILII I INNYM PRZESTĘPSTWOM SEKSUALNYM. ale ważne jest dla nas też to żeby sprostować te nieprawdziwe informacje. Dziwi to Panią?- odpowiedziała Małgorzata Rozenek.

- to dlaczego nie poszedł na debatę po filmie i po prostu nie wyjaśnił wszystkich wątpliwości- zapytała kolejna internautka. - a skąd mieliśmy wiedzieć że Panu Latkowskiemu pomylą się twarze?! Przecież nikt nas tam nie zapraszał- skomentowała Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek broni Radosława Majdana.

Gwiazda TVN odpowiada na krytyczne uwagi internautów.

Małgorzata Rozenek stoi murem za mężem.