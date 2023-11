1 z 4

Oglądając przypadkowy blok reklamowy można odnieść wrażenie, że w co drugim spocie widzimy polskiego piłkarza lub trenera polskiej kadry - Adama Nawałkę. Dlatego po porażce na Mundialu w sieci pojawiło się mnóstwo komentarz, że nasza reprezentacja doskonale radzi sobie z grą w reklamówkach, gorzej na boisku. Czy teraz, ze względu na klęskę sportowców i ogromny zawód kibiców, może się to zmienić? Czy Lewandowski, Grosicki i inni stracą kontrakty? Zobaczcie, co mówią eksperci na ten temat!

To ciężkie zadanie, ale spróbujemy wyliczyć, co reklamuje Lewy:

1. telefony komórkowe

2. szampon

3. napój izotoniczny

4. garnitury

5. sieć sklepów spożywczych

6. koncert naftowy

Wcześniej były to również maszynki do golenia oraz sieć komórkowa.

Różnie pokaźne konto reklam ma sam Adam Nawałka:



1. telefony komórkowe

2. parówki

3. piwo

4. napój izotoniczny

Blado wypadają przy nich Kamil Grosicki (energetyki, olej silnikowy, telewizory, garnitury) czy Kamil Glik (dezodorant, garnitury, pokrycia dachowe). Czy panowie mogą obawiać się o współpracę z markami i producentami?

