Najwięcej kontrowersji w związku z nową edycją "Tańca z gwiazdami" budzi udział zawodnika MMA i rapera Popka. I cały czas pojawiają się nowe doniesienia na jego temat. Podobno aż dwie tancerki zrezygnowały z nauki i tańczenia z nim w show.

Pierwsza była Agnieszka Kaczorowska, która bała się o wizerunek swojej szkoły.

Po tym, jak ona nie chciała z nim zatańczyć ze względu na dobry wizerunek jej szkoły tańca, Popek dostał nową tancerkę. Ta natomiast nie dała rady psychicznie - poinformowało źródło Se.pl

O kim mowa? Podobno chodzi o Katarzynę Vu Mahn, ale dziewczyna na pierwszym treningu z Popkiem omal nie zemdlała i stwierdzono, że to zły pomysł.



Niestety nie poradziła sobie psychicznie - czytamy se.pl. - Nie rozumiała jego żartów, bała się nawet patrzeć na jego pokaleczoną twarz.

Tancerka miała podpisaną umowę, dlatego zaproszono do udziału aktorka - Dariusza Wieteskę, znanego z serialu "Na sygnale".

Popek odpowiada na plotki. Nikt nie chce z nim tańczyć?

A nową trenerką Popka została Janję Lesar.

Teraz Popek odpowiedział na doniesienia tabloidów i nagrał specjalne przesłanie dla Janji.

Jakie? Posłuchajcie.

Mówię to do mojej trzeciej partnerki z "Tańca z gwiazdami", jeśli nie nauczysz mnie tanga to... Wylecisz w powietrze - słyszymy na filmiku.

Co wy na to? Śmieszy Was ten żart?

Janja Lesar partnerowała już: Dawidowi Kwiatkowskiemu, Michałowi Koterskiemu i Bilguunowi Ariunbaatarowi w TzG.

