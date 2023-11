W Warszawie na Placu Piłsudskiego odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 oraz odsłonięcia kamienia w miejscu, w którym stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego w ramach ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym para prezydencka - Lech i Maria Kaczyńscy.

Przyszedł ten dzień, na który czekaliśmy - dzień odsłonięcia pomnika. Zapytajmy jaki jest sens tych wydarzeń? Jaki jest sens tego pomnika, który jest kilkadziesiąt metrów stąd? Pomnika pamięci, pomnika godności... Spójrzmy na napis - tam jest 96 nazwisk, bez żadnych tytułów, bez funkcji, 96 osób Polek i Polaków, osób, które wybrały się do Katynia, by powstrzymać pamięć. I to już powód, żeby ten pomnik stanął, Gdyby to była jakaś miejscowa wycieczka, ludzi którzy nie są sławni, ten pomnik powinien tu stanąć. Powinien stanąć, bo jest wyrazem pamięci o ludziach, którzy chcieli uczynić coś ważnego, nie tylko w wymiarze osobistym, ale i narodowym. ... - mówił ze sceny Jarosław Kaczyński, brat Lecha Kaczyńskiego.