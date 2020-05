Trendy lato 2020. Hitowa bluzka hiszpanka z H&M jest teraz na wyprzedaży!

Bluzka hiszpanka czyli bluzka z odkrytymi ramionami to jeden z największych hitów zbliżającego się lata 2020. Ten model jest tak uniwersalny, że każda z nas powinna mieć go w szafie. Na wybiegach projektanci lansowali bluzki i sukienki hiszpanki w swoich kolekcjach na sezon wiosna/lato 2020. Wśród nich Celine, Blumarine, Philip Lim czy Balmain. To mówi nam jedno: bluzkę hiszpankę po prostu musisz mieć!

Oto projekt Blumarine. Piękna sukienka hiszpanka z marszczeniami to prawdziwy hit!

East News

Tak sukienkę hiszpankę widzi Philip Lim. Intensywny kolor plus długość maxi.

East News

Projekty wielkich domów mody zaprowadziły nas do sieciówek. Idealną hiszpankę inspirowaną projektami luksusowych projektantów znaleźliśmy w H&M na wyprzedaży! Jak wygląda? Zobaczcie poniżej!

Bluzka z H&M kosztowała jeszcze niedawno 79,99 zł. Teraz może być wasza za 49,90 zł. Jak widziecie, wiosenno-letnie wyprzedaże w H&M trwają w najlepsze!

Mat. pras.

Jak nosić bluzkę hiszpankę? Z czym?

Bluzka hiszpanka jest niezwykle kobieca, dlatego powinny mieć ją kobiety, które lubią wyglądać seksownie, ale dziewczęco zarazem. Bluzkę hiszpankę możesz zestawić z mom jeans lub slouchy jeans. Będzie również pasować do spódnicy maxi w klimacie boho.

Jak widzicie, bluzka stała się jednym z największych hitów Instagrama w ostatnim czasie. Możecie ją nosić na dwa sposoby. Oto pierwszy z nich.

A oto drugi - ten drugi zdecydowanie bardziej nam się podoba! Bluzka hiszpanka pięknie eksponuje nasze ramiona i obojczyki. Seksownie!