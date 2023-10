Wiosenne wyprzedaże to idealny moment na zakup modnej sukienki, która sprawdzi się również latem! Z pomocą przychodzi popularna sieciówka Zara, która w tym roku zaczęła wyprzedaże dużo wcześniej, a ceny sięgają nawet -50 procent! Na aktualnej wyprzedaży można upolować wymarzoną sukienkę, nam spodobała się ta ażurowa mini z falbanami, totalny hit sezonu 2020, którą teraz kupcie za połowę ceny. Zobaczcie jak wygląda!

Najmodniejsza sukienka sezonu 2020 z wyprzedaży w Zarze

W nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim sukienki zdecydowane zdominują nasza szafę. Na topie są te w różnorodne wzory i oryginalne fasony, które kupicie na wyprzedaży w Zarze, ale wśród nich wypatrzyliśmy prawdziwy must have sezonu 2002 - ażurową mini z falbanami! Ten trend to prawdziwy hit lata, który już od paru sezonów pojawia się na wybiegach największych projektantów i w szafie gwiazd (niemal identyczną nosi Joanna Koroniewska), jednak dopiero teraz stał się jednym z największych modowych trendów. Romantyczne, kobiece i bardzo modne ażurowe sukienki sprawią, że tego lata poczujesz się jak prawdziwa gwiazda! Zobacz jak się prezentuje.

Sukienka aktualnie została przeceniona z 199 zł na 89 zł i jest dostępna w klasycznej rozmiarówce od S do L, kupicie ją oczywiście online. Bufki, falbany i ten cudowny niebieski kolor, który latem podkreśli opaleniznę sprawia, że to prawdziwa perełka wyprzedaży w Zarze! Warto się pospieszyć, bo atrakcyjna cena sprawia, że zaraz zniknie! Jeśli wolicie bardziej uniwersalny kolor, podobne ażurowe cuda kupcie też w klasycznej bieli. Zobaczcie poniżej!

Dla miłośniczek falban i wiktoriańskiego stylu, który w tym sezonie opanował wybiegi, ta romantyczna mini z ozdobną falbaną przy dekolcie będzie po prostu perfekcyjna! Szczególnie, że teraz kosztuje 89,90 zł (została przeceniona ze 199 zł).

Jest też delikatniejsza wersja zapinana na guziki ze stójką, która podkreśla nogi i maskuje brzuszek. Również kupicie ją za połowę ceny, kosztuje 89,90 zł (wcześniej 199 zł). Wiosną sprawdzi się z kowbojkami i dżinsową kurtką a latem z koszykiem i sandałkami. Jak wam się podoba, skusicie się?