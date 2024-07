Polskie piłkarki ręczne zwyciężyły Rosję i awansowały do półfinału Mistrzostw Świata! Cieszyły się tak jak niedawno nasi piłkarze po awansie do Euro 2016. Zobaczcie, co działo się w ich szatni. I cieszcie się z nimi!

Najpierw Polki dostały się do ćwierćfinału po wygranej z Węgrami (jedną bramką, przez co emocje sięgały zenitu). Po zwycięstwie w szatni zaczęło się szaleństwo. Szczypiornistki bawiły się zupełnie tak samo jak polscy piłkarze po wygranej i awansie do Mistrzostw Europy w piłce nożnej... choć postawiły na trochę inne melodie :).

Zamiast "Oczy zielone" jest "Ona tańczy dla mnie" :). A także będzie zabawa, będzie się działo.

W środę dziewczyny wygrały z Rosją i są w półfinale rozgrywek! Dzięki Patrycji Kulwińskiej możemy przekonać się jak to wyglądało od szatni.

Zobacz, jak polskie piłkarki ręczne potrafią się bawić:

Polskie piłkarki ręczne w szatni tuż po wygranej:

Polskie szczypiornistki rozpoczynają imprezę po wygranej :)