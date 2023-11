Ale zaskoczenie! Okazuje się, że Monika Zamachowska i Piotr Kraśko to nie tylko znajomi z pracy. Dziennikarze są rodzeństwem ciotecznym. Monika Zamachowska w rozmowie z "Show" zdradziła nawet, jak w przeszłości wyglądały ich spotkania.

Wymyślaliśmy najróżniejsze zabawy, np. walczyliśmy z pokrzywami. Piotrka nazywano wtedy Guziczkiem. Nasza babcia Jadzia, mama taty, potrafiła jak mało kto wzbudzać w nas ducha rywalizacji. Pod koniec roku szkolnego dzwoniła do mnie do Wrocławia i pytała o oceny, zaznaczając, że "Piotruś miał same piątki" - wspomina Monika Zamachowska.