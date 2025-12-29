Polski sportowiec i milioner, Adrian Meronk, wziął ślub w Abu Dhabi. Jego żona opublikowała zdjęcia
Adrian Meronk, polski golfista, ponownie zaintrygował publiczność, tym razem nie sportowymi osiągnięciami, lecz rozpoczęciem nowego etapu w życiu. Sportowiec wziął ślub w Abu Dhabi, przyrzekając miłość swojej wybrance. Para podzieliła się wyjątkowymi kadrami z uroczystości na Instagramie. Zobaczcie zdjęcia!
Adrian Meronk to 32-letni polski sportowiec, który ma na swoim koncie wielkie sportowe osiągnięcia. Golfista zadebiutował w zawodach cyklu LIV Golf Tour, finansowanym przez Saudyjczyków i zdobył podium, wygrywając 4 miliony dolarów, co w przeliczaniu na polską walutę daje wynik około 16 milionów złotych! Oprócz sportowych sukcesów, jego życie miłosne kwitnie. W tym roku wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką - Melanią Bobrowicz. Spektakularna ceremonia odbyła się w Abu Dhabi!
Adrian Meronk wziął ślub w Abu Dhabi
Adrian Meronk stał się jednym z najbogatszych sportowców w historii polskiego sportu dzięki głośnej wygranej w cyklu LIV Golf. Golfista zyskał ogromną popularność na arenie międzynarodowej, a jego partnerka niezmiennie wspierała go w kolejnych sukcesach.
Tż przed świętami Bożego Narodzenia para oficjalnie ogłosiła zawarcie związku małżeńskiego. Adrian Meronk i Melania Bobrowicz zdecydowali się na ślub cywilny. Na Instagramie pojawiło się wiele zdjęć z uroczystości. Melania postawiła na białą, krótką suknię ślubną ozdobioną koronką, uzupełnioną koronkowym welonem i delikatnymi rękawiczkami. Jej mąż, Adrian Meronk, wybrał jasny garnitur oraz białą koszulę z jedwabną muszką.
Pan i Pani Meronk
Kim jest żona Adriana Meonka?
Kim jest wybranka serca Adriana Meronka, z którą sportowiec powiedział sobie "tak" w Abu Dhabi? To Melania Bobrowicz, pochodząca ze Szczecina artystka związana z branżą muzyczną. Melania jest piosenkarką i producentką muzyczną, a jednocześnie studiuje na University of Wollongong w Dubaju, co zdradziła na swoich mediach społecznościowych.
Para jest razem od wielu lat. Łączy ich silna więź
Adrian Meronk i Melania Bobrowicz mają za sobą już kilka wspólnych lat. Nieustannie są dla siebie wsparciem, a ich związek jest ukazywany medialnie od 2022 roku. To właśnie wtedy, Adrian opublikował pierwsze zdjęcie z ukochaną. Zakochani bardzo często spędzają wspólnie czas, zwłaszcza podczas podróży w piękne miejsca, które chętnie pokazują na swoich profilach społecznościowych.
1 stycznia 2025 roku w sieci pojawiło się zdjęcie z ich zaręczyn. Adrian i Melania postanowili nie przedłużać czasu narzeczeństwa i jeszcze w tym samym roku powiedzieli sobie "tak". Melania otrzymała od Adriana zjawiskowy pierścionek z drogocennym diamentem.
