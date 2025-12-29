Adrian Meronk to 32-letni polski sportowiec, który ma na swoim koncie wielkie sportowe osiągnięcia. Golfista zadebiutował w zawodach cyklu LIV Golf Tour, finansowanym przez Saudyjczyków i zdobył podium, wygrywając 4 miliony dolarów, co w przeliczaniu na polską walutę daje wynik około 16 milionów złotych! Oprócz sportowych sukcesów, jego życie miłosne kwitnie. W tym roku wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką - Melanią Bobrowicz. Spektakularna ceremonia odbyła się w Abu Dhabi!

Adrian Meronk wziął ślub w Abu Dhabi

Adrian Meronk stał się jednym z najbogatszych sportowców w historii polskiego sportu dzięki głośnej wygranej w cyklu LIV Golf. Golfista zyskał ogromną popularność na arenie międzynarodowej, a jego partnerka niezmiennie wspierała go w kolejnych sukcesach.

Tż przed świętami Bożego Narodzenia para oficjalnie ogłosiła zawarcie związku małżeńskiego. Adrian Meronk i Melania Bobrowicz zdecydowali się na ślub cywilny. Na Instagramie pojawiło się wiele zdjęć z uroczystości. Melania postawiła na białą, krótką suknię ślubną ozdobioną koronką, uzupełnioną koronkowym welonem i delikatnymi rękawiczkami. Jej mąż, Adrian Meronk, wybrał jasny garnitur oraz białą koszulę z jedwabną muszką.

Pan i Pani Meronk napisali na swoim Instagramie.

Kim jest żona Adriana Meonka?

Kim jest wybranka serca Adriana Meronka, z którą sportowiec powiedział sobie "tak" w Abu Dhabi? To Melania Bobrowicz, pochodząca ze Szczecina artystka związana z branżą muzyczną. Melania jest piosenkarką i producentką muzyczną, a jednocześnie studiuje na University of Wollongong w Dubaju, co zdradziła na swoich mediach społecznościowych.

Para jest razem od wielu lat. Łączy ich silna więź

Adrian Meronk i Melania Bobrowicz mają za sobą już kilka wspólnych lat. Nieustannie są dla siebie wsparciem, a ich związek jest ukazywany medialnie od 2022 roku. To właśnie wtedy, Adrian opublikował pierwsze zdjęcie z ukochaną. Zakochani bardzo często spędzają wspólnie czas, zwłaszcza podczas podróży w piękne miejsca, które chętnie pokazują na swoich profilach społecznościowych.

1 stycznia 2025 roku w sieci pojawiło się zdjęcie z ich zaręczyn. Adrian i Melania postanowili nie przedłużać czasu narzeczeństwa i jeszcze w tym samym roku powiedzieli sobie "tak". Melania otrzymała od Adriana zjawiskowy pierścionek z drogocennym diamentem.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia