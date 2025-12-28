Sławomir Zapała i Magdalena Kajrowicz, znani jako Sławomir i Kajra, tuż przed świętami powrócili do Polski z wyjątkowej podróży. Para artystów udała się za ocean, by wziąć udział w kolędowaniu w Ameryce. Oprócz śpiewania świątecznych pieśni, mieli okazję odwiedzić słynny dom znany z filmu "Kevin sam w domu". Kajra w "halo tu Polsat" z nostalgią wspominała wizytę w tej legendarnej lokalizacji. Zdradziła, że spodziewała się świątecznego wystroju rodem z filmu, ale rzeczywistość była inna – dom został sprzedany i obecnie jest przekształcany w muzeum, co i tak stanowiło dla nich wyjątkowe przeżycie. To jeszcze nie wszystko.

Wielkie przygotowania Kajry i Sławomira

W programie „halo tu Polsat”, którego gospodarzami byli w niedzielę Krzysztof Ibisz i Ewa Wachowicz, Sławomir i Kajra ujawnili ekscytujące wieści. Oficjalnie potwierdzili, że wystąpią podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025", organizowanej przez Polsat. Koncert odbędzie się 31 grudnia 2025 roku o godzinie 19:45 i będzie transmitowany na żywo.

Para z ogromnym entuzjazmem mówiła o przygotowaniach. Artyści zaznaczyli, że to wyjątkowe wydarzenie, do którego podchodzą z pełnym zaangażowaniem. Sławomir podkreślił, że "to występ, na który czeka się cały rok" i że wszyscy artyści dają z siebie wszystko. Obecnie pracują nad repertuarem i dopracowują sceniczne kreacje, które mają olśnić publiczność. Ich występ ma być pełen energii i radości, jak przystało na sylwestrową noc.

To jest dla nas wielkie święto. To jest występ, na który się czeka cały rok i wszyscy artyści dają z siebie jak najwięcej. Przygotowujemy piosenki, przygotowujemy kreacje. No i mam nadzieję, że będą państwo razem z nami i będziemy się świetnie bawić

Sławomir i Kajra nie kryli emocji podczas rozmowy w telewizji. Wspólnie z prowadzącymi opowiadali nie tylko o nadchodzącym występie, ale także o swoich osobistych przeżyciach.

Kajra szczerze o kończącym się roku

Podczas rozmowy Kajra podzieliła się refleksjami na temat mijającego roku. Wyznała, że życie przyniosło jej wiele niespodzianek i cennych lekcji. Zaznaczyła, że nauczyła się wiele, a doświadczenia tego roku traktuje jako ważne kroki naprzód. Opowiedziała także o pięknych chwilach spędzonych z rodziną, szczególnie z synem, którego dorastanie nazwała największą przygodą ich życia.

Muszę wam powiedzieć, że życie jest bardzo zaskakujące i to, jak bardzo dużo możemy się nauczyć. I ja się bardzo cieszę, dlatego że to są lekcje, które trzeba odrobić, żeby pójść do przodu. Było bardzo dużo przepięknych chwil, bardzo dużo podróży, wspaniałych momentów przede wszystkim z naszym synem. Więc nie możemy się doczekać na kolejne wspólne przygody, dlatego że jego dorastanie jest największą przygodą do naszego życia, absolutnie

Sławomir i Kajra, mimo napiętego grafiku i licznych zobowiązań zawodowych, nie tracą z oczu tego, co dla nich najważniejsze – rodzinnych więzi i wspólnie spędzanych chwil.

Sławomir i Kajra, fot. AKPAJacek Kurnikowski

Zobacz także: Romski ślub Viki Gabor wywołał zatrzęsienie na całą Polskę. Są nowe informacje