Polski gwiazdor został ojcem po raz piąty. Na co dzień bawi do łez
Andrzej Mierzejewski, znany z Kabaretu Smile, podzielił się radosną nowiną - 9 stycznia 2026 roku urodził mu się syn. To już jego piąte dziecko. Poruszający wpis artysty w mediach społecznościowych natychmiast wywołał lawinę gratulacji i emocji wśród fanów.
9 stycznia 2026 roku Andrzej Mierzejewski z Kabaretu Smile, ogłosił narodziny swojego piątego dziecka. We wpisie na oficjalnym profilu Kabaretu Smile w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z noworodkiem, zaznaczając przy tym:
Dziś urodził mi się syn! To nasze piąte dziecko. Dziękuję Bogu i mojej kochanej żonie. Szczęśliwy tata. Ps. To zdjęcie nie jest AI.
Wiadomość ta zaskoczyła fanów artysty, którzy znali go dotychczas głównie ze sceny kabaretowej. Publiczne podzielenie się tak osobistą informacją spotkało się z entuzjastycznym odbiorem.
Reakcje internautów: gratulacje i wzruszenie po narodzinach syna Mierzejewskiego
Pod postem Andrzeja Mierzejewskiego na Facebooku i Instagramie z informacją o narodzinach pociechy, natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Fani zasypali kabareciarza gratulacjami oraz życzeniami zdrowia dla dziecka i całej rodziny, do których my także się dołączamy!
Gratulacje! Niech Pan Bóg wam błogosławi
Gratulacje dla rodziców i dużo zdrówka dla maluszka i całej rodziny
Dla okruszka i mamy i taty i rodzeństwa także wszystkiego co najpiękniejsze
Kabaret Smile i życie prywatne Andzeja Mierzejewskiego - co wiadomo?
Andrzej Mierzejewski od lat jest jednym z filarów Kabaretu Smile, działającego od 2003 roku. Urodzony 8 marca 1984 roku, jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończył zarządzanie i marketing. Choć jako artysta kabaretowy zyskał ogromną popularność, rzadko dzielił się szczegółami ze swojego życia prywatnego.
Przez wiele lat Mierzejewski unikał pokazywania swojej rodziny w mediach, nie publikując zdjęć żony ani dzieci. Dlatego właśnie jego wpis z 9 stycznia 2026 roku był dla wielu ogromnym zaskoczeniem i wzruszającym momentem.
