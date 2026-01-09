9 stycznia 2026 roku Andrzej Mierzejewski z Kabaretu Smile, ogłosił narodziny swojego piątego dziecka. We wpisie na oficjalnym profilu Kabaretu Smile w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z noworodkiem, zaznaczając przy tym:

Dziś urodził mi się syn! To nasze piąte dziecko. Dziękuję Bogu i mojej kochanej żonie. Szczęśliwy tata. Ps. To zdjęcie nie jest AI. - napisał

Wiadomość ta zaskoczyła fanów artysty, którzy znali go dotychczas głównie ze sceny kabaretowej. Publiczne podzielenie się tak osobistą informacją spotkało się z entuzjastycznym odbiorem.

Reakcje internautów: gratulacje i wzruszenie po narodzinach syna Mierzejewskiego

Pod postem Andrzeja Mierzejewskiego na Facebooku i Instagramie z informacją o narodzinach pociechy, natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Fani zasypali kabareciarza gratulacjami oraz życzeniami zdrowia dla dziecka i całej rodziny, do których my także się dołączamy!

Gratulacje! Niech Pan Bóg wam błogosławi

Gratulacje dla rodziców i dużo zdrówka dla maluszka i całej rodziny

Dla okruszka i mamy i taty i rodzeństwa także wszystkiego co najpiękniejsze - piszą internauci

Kabaret Smile i życie prywatne Andzeja Mierzejewskiego - co wiadomo?

Andrzej Mierzejewski od lat jest jednym z filarów Kabaretu Smile, działającego od 2003 roku. Urodzony 8 marca 1984 roku, jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończył zarządzanie i marketing. Choć jako artysta kabaretowy zyskał ogromną popularność, rzadko dzielił się szczegółami ze swojego życia prywatnego.

Przez wiele lat Mierzejewski unikał pokazywania swojej rodziny w mediach, nie publikując zdjęć żony ani dzieci. Dlatego właśnie jego wpis z 9 stycznia 2026 roku był dla wielu ogromnym zaskoczeniem i wzruszającym momentem.

