Andziaks i Luka dopiero co publikowali zdjęcie z porodówki, a tymczasem dumny tata już poinformował, że zostali rodzicami, publikując grafikę dziecka na swoim Instastory. Gratulacje dla rodziców przekazał też szpital, w którym rodziła Andizaks. Para, która w 2020 roku powitała na świecie córkę, właśnie została rodzicami po raz drugi.

Teraz Andziaks pokazała pierwsze zdjęcie z synkiem i zdradziła, o której przyszedł na świat.

Luka ogłasza narodziny dziecka wymowną grafiką

Kilka godzin po publikacji wspólnego zdjęcia z porodówki Luka zdecydował się ogłosić, że po raz kolejny został ojcem. Na jego profilu pojawiła się grafika z ikonką dziecka oraz podpisem „7/365”, co odnosi się do daty narodzin ich syna, czyli 7 stycznia. Minimalistyczna forma tej wiadomości została przyjęta przez fanów z wielkim entuzjazmem. Wielu z nich uznało, że to piękny sposób na uczczenie narodzin i wyrażenie emocji towarzyszących temu wyjątkowemu wydarzeniu.

Teraz Andziaks opublikowała pierwsze zdjęcie z synkiem i napisała:

07.01.2026 🩵 11:47 🩵

Szpital potwierdza poród, Andziaks komentuje

Potwierdzenie narodzin pojawiło się również na stronie internetowej szpitala, w którym odbył się poród. W poście zamieszczonym na stronie czytamy: „Miło dzielić się takimi momentami, wchodzimy w ten Nowy Rok z dobrymi wiadomościami. Gratulujemy rodzicom”.

Co ciekawe, Andziaks już zdążyła zareagować na ten wpis, potwierdzając tym samym narodziny syna. Wyjątkowa wiadomość influencerki została entuzjastycznie przyjęta przez fanów, którzy cieszą się razem ze świeżo upieczonymi rodzicami:

Dziękujemy. Było cudownie! - napisała Andziaks

Fani zasypali Andziaks gratulacjami

Pod wpisami Andziaks, jak i na stronie prywatnego szpitala, w którym zdecydowała się rodzić influnecerka, pojawiła się lawina komentarzy. Fani nie ukrywają radości i wzruszenia, że syn Andizaks i Luki jest już na świecie.

@andziaks Gratulacje dla Szczęśliwych Rodzicow . Zdrowka dla malenstwa

Gratulacje - napisała Klaudia Halejcio

Wspaniale! W końcu! Gratulacje - dodała Magdalena Pieczonka

Jezusie słodki, gratulacje! - skomentowała Kasia Gąsienica z 'Gogglebox'

