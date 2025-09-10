W nocy z wtorku na środę doszło do szokującego incydentu militarnego – rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną aż kilkanaście razy. Była to najdłuższa i najbardziej intensywna prowokacja tego typu, jaka miała miejsce od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło, że naruszenia przestrzeni powietrznej Polski były bezpośrednio powiązane z równoczesnym zmasowanym atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Informacja o zagrożeniu dotarła do polskich władz już o godzinie 22:06. Wojsko Polskie natychmiast przeszło w stan podwyższonej gotowości bojowej, włączając w działania myśliwce oraz śmigłowce.

Premier Tusk: Wnioskujemy o formalne uruchomienie art. 4 NATO

Premier Donald Tusk w środowy poranek wystąpił w Sejmie. Poinformował o podjęciu decyzji o złożeniu formalnego wniosku o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Jego treść stanowi:

Strony będą się konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron

Będziemy oczekiwali w czasie konsultacji zdecydowanie większego wsparcia. To konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała wolnemu światu - zaznaczył premier

Wojsko zestrzeliło drony, trwa poszukiwanie szczątków

Podczas nocnej operacji polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliło co najmniej 3 drony, które stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa polskich obywateli i infrastruktury. Premier poinformował, że nie ma doniesień o ofiarach ani osobach rannych. Zniszczeniu uległ jednak jeden z domów na Lubelszczyźnie, w który uderzył jeden z dronów. Na ten moment jednak nie wiadomo, czy w budynek uderzyła cała maszyna, czy jedynie jej fragmenty.

To cud, że nikt nie ucierpiał - poinformował poseł PiS, Dariusz Stefaniuk, który pokazał skalę zniszczeń

W chwili obecnej trwają intensywne poszukiwania szczątków dronów we wschodnich województwach Polski. Służby apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do podejrzanych obiektów i nie próbowali ich dotykać. Każdy przypadek odnalezienia fragmentów należy niezwłocznie zgłaszać służbom.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną

