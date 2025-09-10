Polska wnioskuje o uruchomienie art. 4 NATO. Premier Donald Tusk zabrał głos
W nocy z wtorku na środę Polska została zaatakowana przez rosyjskie drony. Premier Donald Tusk poinformował w Sejmie, że złożono formalny wniosek o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Oto najnowsze informacje.
W nocy z wtorku na środę doszło do szokującego incydentu militarnego – rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną aż kilkanaście razy. Była to najdłuższa i najbardziej intensywna prowokacja tego typu, jaka miała miejsce od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło, że naruszenia przestrzeni powietrznej Polski były bezpośrednio powiązane z równoczesnym zmasowanym atakiem powietrznym Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Informacja o zagrożeniu dotarła do polskich władz już o godzinie 22:06. Wojsko Polskie natychmiast przeszło w stan podwyższonej gotowości bojowej, włączając w działania myśliwce oraz śmigłowce.
Premier Tusk: Wnioskujemy o formalne uruchomienie art. 4 NATO
Premier Donald Tusk w środowy poranek wystąpił w Sejmie. Poinformował o podjęciu decyzji o złożeniu formalnego wniosku o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Jego treść stanowi:
Strony będą się konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron
Będziemy oczekiwali w czasie konsultacji zdecydowanie większego wsparcia. To konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała wolnemu światu
Wojsko zestrzeliło drony, trwa poszukiwanie szczątków
Podczas nocnej operacji polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliło co najmniej 3 drony, które stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa polskich obywateli i infrastruktury. Premier poinformował, że nie ma doniesień o ofiarach ani osobach rannych. Zniszczeniu uległ jednak jeden z domów na Lubelszczyźnie, w który uderzył jeden z dronów. Na ten moment jednak nie wiadomo, czy w budynek uderzyła cała maszyna, czy jedynie jej fragmenty.
To cud, że nikt nie ucierpiał
W chwili obecnej trwają intensywne poszukiwania szczątków dronów we wschodnich województwach Polski. Służby apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do podejrzanych obiektów i nie próbowali ich dotykać. Każdy przypadek odnalezienia fragmentów należy niezwłocznie zgłaszać służbom.
