W nocy z wtorku na środę doszło do poważnego incydentu z udziałem rosyjskich dronów, które wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Sytuację jako pierwszy potwierdził wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak poinformował, wszystkie obiekty zostały zestrzelone przez polskie siły obrony. Operacja neutralizacji obiektów trwa. Nadano pilny komunikat do mieszkańców.

Alarmy i operacje w kilku województwach

Z powodu naruszenia granicy powietrznej alarmy ogłoszono w jednostkach policji w województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim i mazowieckim. Do działań przystąpiły również struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), które zostały postawione w stan gotowości operacyjnej.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaapelowało do mieszkańców, by pozostali w domach i nie zbliżali się do miejsc, gdzie mogą znajdować się szczątki dronów. Szczególnie narażone obszary to województwa: podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Operacja neutralizacji obiektów trwa, a wojsko zabezpiecza miejsca upadku fragmentów zestrzelonych dronów.

RCB i MON ostrzegają: jak postępować w razie znalezienia szczątków?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało alerty do mieszkańców województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego. W wiadomości SMS mieszkańcy otrzymali następujący komunikat:

Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój

Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał również apel:

Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren

Zaleca się, aby pod żadnym pozorem nie dotykać, nie przenosić ani nie zbliżać się do fragmentów zestrzelonych dronów.

Natychmiastowa reakcja władz

Premier Donald Tusk niezwłocznie po otrzymaniu informacji o incydencie pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim, ministrem obrony oraz przedstawicielami NATO. Na godzinę 8.00 rano zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, a równolegle odbywa się odprawa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Sam Karol Nawrocki przekazał z samego rana:

Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP

Władysław Kosiniak-Kamysz przerwał wizytę w Londynie, gdzie miał uczestniczyć w spotkaniu ministrów obrony państw Grupy E5, i niezwłocznie powrócił do kraju. Dowództwo Operacyjne podkreśliło, że incydent stworzył realne zagrożenie dla obywateli, a skala zdarzenia została określona jako bezprecedensowa.

