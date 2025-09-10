W miejscowości Wyryki dron uderzył w dom mieszkalny, uszkadzając dach, przebijając strop i niszcząc wnętrze. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Zdjęcia z miejsca zdarzenia w mediach społecznościowych udostępnił poseł PiS Dariusz Stefaniuk, który napisał: „To cud, że nikt nie ucierpiał”.

Dron uszkodził dom w Wyrykach

W nocy z 9 na 10 września 2025 roku doszło do kolejnego ataku Rosji na Ukrainę, podczas którego została naruszona polska przestrzeń powietrzna. Wojsko podjęło decyzję o neutralizacji dronów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu:

Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona - czytamy w komunikacie wojska.

O poranku okazało się, że w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim doszło do szokującego incydentu. Rosyjski dron uderzył w dach jednego z domów mieszkalnych. Choć nikt nie ucierpiał, zniszczenia budynku są poważne. Dach został rozerwany, a w pomieszczeniach widać liczne uszkodzenia. Informację o incydencie potwierdził starosta włodawski Mariusz Zańko, zaznaczając, że nie wiadomo jeszcze, czy w budynek uderzyła cała maszyna, czy jedynie jej fragmenty.

Wójt gminy Wyryki, Bernard Błaszczuk, poinformował o odwołaniu zajęć w dwóch szkołach w związku z incydentem. Jak podkreślił, najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, a gmina zapewni poszkodowanej rodzinie niezbędną pomoc i wsparcie.

Poseł Dariusz Stefaniuk opublikował zdjęcia z miejsca uderzenia drona

Fotografie zniszczeń budynku mieszkalnego zostały opublikowane przez posła Prawa i Sprawiedliwości, Dariusza Stefaniuka. Polityk podzielił się nimi w mediach społecznościowych, wywołując szeroki oddźwięk w sieci. Poseł Stefaniuk zamieścił zdjęcia przedstawiające skalę zniszczeń, jaka dotknęła jeden z domów w Wyrykach. Na opublikowanych zdjęciach widoczna jest ogromna dziura w dachu oraz zdemolowane wnętrze budynku. Uderzenie drona miało miejsce w godzinach, kiedy mieszkańcy przebywali w środku, ale na szczęście nie doszło do tragedii.

