10 września 2025 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że rosyjskie bezzałogowe drony typu Shahed wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Zgodnie z jego wypowiedzią, w stronę Polski skierowano co najmniej osiem uderzeniowych bezzałogowców. Zełenski podkreślił, że nie była to przypadkowa akcja, lecz celowe naruszenie przestrzeni powietrznej NATO.

Rosyjskie drony Shahed wtargnęły do Polski- Zełenski bije na alarm

Prezydent Ukrainy nie pozostawił wątpliwości co do charakteru incydentu, określając go jako "skrajnie niebezpieczny" precedens dla całej Europy. Według jego słów zamieszczonych na Instagramie, dalszy rozwój sytuacji zależy od siły i koordynacji działań odwetowych.

Moskwa stale testuje granice możliwości i jeśli nie spotyka się z silną reakcją, zatrzymuje się na nowym poziomie eskalacji. Dziś nastąpił kolejny krok eskalacyjny rosyjsko-irańskie Shahedy działały w przestrzeni powietrznej Polski, w przestrzeni powietrznej NATO. Nie jeden Shahed, co można by nazwać wypadkiem, lecz co najmniej osiem dronów uderzeniowych skierowanych w stronę Polski przyznał Zełenski.

To, czy nastąpią kolejne kroki, w pełni zależy od skoordynowania i siły działań odwetowych. Rosjanie muszą odczuć konsekwencje. Rosja musi odczuć, że wojny nie da się rozszerzać i trzeba ją będzie zakończyć - dodał.

Tusk: sytuacja jest poważna, ale Polska zdała egzamin

Premier Polski Donald Tusk potwierdził wagę wydarzenia podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów.

Sytuacja jest poważna. Dzisiaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że musimy się przygotowywać na różne scenariusze

Tusk poinformował, że wszystkie instytucje państwowe, w tym wojsko i służby bezpieczeństwa, zareagowały zgodnie z procedurami.

Jesteśmy gotowi, aby odeprzeć tego typu prowokacje i ataki. W tej chwili mogę powiedzieć, że ten pierwszy egzamin nasze wojsko, nasi sojusznicy, też procedury, które są przygotowane na taką ewentualność -że ten egzamin został zdany i że procedury te, plany na taki wypadek przygotowywane działają - dodał Tusk.

