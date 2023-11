1 z 11

Heidi Klum jest mistrzynią przebrań na Halloween. Od lat modelka urządza też najlepsze halloweenowe imprezy w Stanach Zjednoczonych. Pojawia się na nich plejada gwiazd, które tego dnia prześcigają się w wyborze najoryginalniejszego przebrania. Jednak trudno przebić samą Klum, która co roku zaskakuje swoim wcieleniem. Jej przebrania to już klasyka! Kiedy przychodzi 31 października, każdy tylko czeka, by zobaczyć nowy kostium modelki.

W tym roku odliczając do Halloween modelka postanowiła przypomnieć swoje przebrania na Instagramie. Zobacz, jaki kostium zapoczątkował tradycyjne przyjęcia Heidi Klum. Przypominamy też poprzednie halloweenowe wcielenia Heidi Klum?

Zobacz: Wyglądają jak siostry! Doda i Heidi Klum w niemal identycznych stylizacjach! POJEDYNEK