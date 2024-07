W Paryżu odbyła się premiera 6. edycji kalendarza Ambasady RP w Paryżu. Kalendarz na rok 2014 jest wynikiem współpracy Tomasza Orłowskiego, Ambasadora Polski, jego żony Pani Aleksandry Orłowskiej i fotografa Piotra Stokłosy. W tym roku do projektu dołączyła Dr Irena Eris.

Reklama

Przeczytajcie więcej o najnowszych osiągnięciach polskich projektantów

Twórcy połączyli siły, aby stworzyć wyjątkowy kalendarz promujący polską modę. Sesja do kalendarza odbyła się w imponujących wnętrzach Hôtel de Monaco, rezydencji ambasadora. Do stylizacji Patrycji Gardygajło, która została twarzą kalendarza, Agnieszka Ścibior wykorzystała ubrania tpowych projektnatów z Polski. W gronie znalazły się takie nazwiska i marki jak: Tomaotomo by Tomasz Olejniczak, Gosia Baczyńska, UEG. czy Krzysztof Stróżyna.

Reklama

Kredyty:

Piotr Stokłosa - fotografia

Agnieszka Ścibior - stylizacja

Daria Ślusarczyk - make up/B Agency

Magdalena Tucholska - fryzury

Anna Szczęsna et Ula Wasielewska - scenografia/Witalis

Patrycja Gardygajło - modelka/D’vision

Michał Grzywacz - realizacja filmu

Karolina Limbach - asystentka stylistki

Magdalena Plowucha, Magdalena Ławniczak, Vincent Kronental - asystenci fotografa

Mateusz Niechoda - retusz/PictureLab

Marcin Mazan - grafika

Krzysztof Chmielewski - les-secrets-de-lambassade.eu

Zobaczcie wszystkie zdjęcia z kalendarza 2014 Ambasady RP w Paryżu: