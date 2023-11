2 z 9

Około godziny 16.00 polscy piłkarze wyszli do kibiców, którzy od rana oczekiwali na ich przyjazd do Polski. Całe szczęście tym razem piłkarze stanęli na wysokości zadania i zatrzymali się przy kibicach. Przypominamy, że dwa lata temu, gdy piłkarze wrócili z Euro we Francji, niezbyt chętnie zatrzymywali się, żeby rozdawać autografy i pozować do zdjęć. Wtedy można było tłumaczyć to tym, że byli załamani przegraną z Portugalią i fani to rozumieli, wtedy dostarczyli nam jednak wielu pozytywnych emocji. Tym razem tak nie było, piłkarze swoją grą zawiedli kibiców, ale niektórzy z nich i tak pojawili się dziś na lotnisku, dlatego i piłkarze zachowali się jak trzeba - rozdawali autografy i pozowali do zdjęć. Najdłużej przy kibicach zostali - Robert Lewandowski i Adam Nawałka. Zobaczcie, jak przywitali się z fanami!

