Sytuacja związana z rozprzestrzeniającym się koronawirusem w Polsce spowodowała, że stacje telewizyjne postanowiły zawiesić emisję programów nadawanych na żywo, lub tych, których odcinki powstają na bieżąco. Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie pracujących przy nich ekip, wiele formatów zostało przeniesionych na jesień 2020.

Polsat ma nietuzinkową propozycję, którą zobaczymy zamiast "Tańca z Gwiazdami" w najbliższy piątek. Będzie to film idealnie nawiązujący do akcji #zostańwdomu, jednak do tej pory kojarzył się tylko ze świętami Bożego Narodzenia. Domyślacie się już?

Zobacz także: Julia Wieniawa mówi nam o przerwaniu "Tańca z gwiazdami" i nie może opanować łez: "Przeraża mnie to, co się dzieje"

"Kevin sam w domu" zamiast "Tańca z Gwiazdami"

"Kevin sam w domu" ponownie zagości na ekrany telewizorów w Polsacie! Tym razem jednak z okazji kwarantanny w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem:

Bądź jak Kevin #zostańwdomu - zachęca stacja telewizyjna

Chyba nie ma osoby, która nie zna przygód rezolutnego 11-latka, który został sam w domu. Kultową komedię zobaczymy w piątek o godz. 20: 00 zamiast"Tańca z Gwiazdami". Będziecie oglądać?

Warto przypomnieć także, że Disney zapowiedział nową odświeżoną wersję przygód Kevina, gdzie w główną rolę wcieli się, znany z nagrodzonego Oscarem filmu "Jojo Rabbit", Archie Yates.

Zobacz także: Powstanie nowa wersja filmu "Kevin sam w domu"! Wiemy, kto zagra główną rolę!

Już w najbliższy piątek, 20 marca o godz. 20:00, Polsat wyemituje film "Kevin sam w domu". Widzowie zobaczą kultową komedię zamiast "Tańca z Gwiazdami".

"Taniec z Gwiazdami" został przeniesiony na jesień 2020 z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Uczestnicy wystąpią w tym samym składzie.