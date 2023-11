Święta Bożego Narodzenia nie mogą odbyć się bez emisji filmu "Kevin sam w domu". Produkcja stała się już wizytówką świątecznej ramówki Polsatu. Kiedy kilka lat temu zabrakło jej w telewizyjnej rozpisce, w sieci zawrzało. Ostatecznie Kevin powrócił na ekrany.

Disney zapowiedział właśnie nową, odświeżoną wersję dostosowaną do młodego pokolenia. Wiemy, kto wcieli się w rolę rezolutnego chłopca. Czy nowa wersja będzie w stanie powtórzyć sukces oryginału?

Nowa wersja filmu "Kevin sam w domu"

Zagraniczne media podają, że zdjęcia do filmu w roboczej wersji "Home alone" rozpoczną się już 2020 roku w Kanadzie. Nie będzie to remake oryginalnej wersji, ale przygody będą bardzo zbliżone. Ostateczna nazwa filmu ulegnie jeszcze zmianie.

Archie Yates, znany z roli Yorki'ego w "Jojo Rabbit", wcieli się w główną rolę, którą niegdyś brawurowo odegrał Macaulay Culkin. Razem z nim na ekranie pojawią się Ellie Kemper (z serialu "The Office) oraz Rob Delaney (z filmu "Deadpool 2"). Aktorzy zagrają rodziców chłopca.

Reżyserią filmu zajmie się Dan Mazer, a za scenariusz odpowiedzialni będą Mikey Day i Steeter Seidell pracujący przy "Saturday Night Live". Produkcja pojawi się na platformie streamingowej Disney+.

Jak podaje Hollywood Reporter, fabuła filmu będzie opierała się na historii małżeństwa, które w celu uratowania domu przed finansową ruiną musi zmierzyć się z dzieckiem, które ukradło bezcenną pamiątkę.

Czy film ma szansę powtórzyć sukces pierwowzoru?

Archie Yates wcieli się w rolę Kevina w nowej wersji filmu "Kevin sam w domu"

East News

Lubicie oryginalną wersję?