Beata Kozidrak i zespół Bajm byli jednymi z gwiazd, jakie zaprezentowały się w Operze Leśnej w Sopocie podczas pierwszego dnia Polsat SuperHit Festiwalu. Okazja była szczególna, bowiem w tym roku legendarny skład obchodzi 45-lecie pracy artystycznej. Zobaczcie, jak podczas sopockiego koncertu zaprezentowała się frontmanka grupy.

Beata Kozidrak i Bajm nie zawiedli jako gwaranci doskonałego występu i wykonali w Sopocie jedne z największych hitów ze swojego bogatego repertuaru. Publiczność usłyszała "Co mi Panie dasz?", "Nie ma wody na pustyni", "Józek, nie daruję ci tej nocy" oraz "Białą armię" - w ramach bisu. Artyści zostali przyjęci wyjątkowo ciepło, a publiczność nie chciała wypuścić ich ze sceny, skandując imię wokalistki. Gwiazda, udzielając wywiadów tuż przed występem, nie kryła radości, że ich twórczość nieustannie znajduje odbiorców:

Beata Kozidrak zadbała, by po występie mówiono nie tylko o jej wokalu, ale i o stylizacji. Zamiast sukienki postawiła na obszerną marynarkę, którą przewiązała w talii skórzanym paskiem. Pod spodem miała przezroczysty, mieniący się kostium z gwiazdkami, przylegający do ciała. Całość uzupełniły połyskujące buty na niebotycznie wysokim obcasie.

Wokalistka otrzymała nagrodę specjalną za 45-lecie pracy artystycznej, którą odebrała razem z byłym mężem, członkiem Bajmu, Andrzejem Pietrasem. Piosenkarka pozwoliła sobie nawet na żarty z tej sytuacji (przypomnijmy, że Beata Kozidrak znowu jest szczęśliwie zakochana, a niedawno się zaręczyła) :

Teraz musimy się dzielić z Andrzejem, więc musimy podzielić tę nagrodę - oznajmiła, nawiązując do rozwodu i podziału majątku

W poważniejszym tonie zwróciła się do widzów:

45 to jest naprawdę dużo. Wiedziałam zawsze, że chcę śpiewać i będę śpiewać. (...) To jest wspaniała przygoda dzięki wam, moim fanom. Będę dalej dla was tworzyć, bo muzyka jest dla mnie wielką pasją - zapowiedziała ze sceny