Polsat SuperHit Festiwal 2022: Klaudia Halejcio w seksownej stylizacji. Gwiazda zachwyciła na konferencji!

Doda podczas Polsat SuperHit Festiwal 2022 będzie obchodziła swój jubileusz pracy artystycznej. Piosenkarka zaśpiewa na wyjątkowym koncercie "Doda czy Dorota? Rabczewska jakiej nie znacie!", a na scenie obok niej pojawi się m.in. Justyna Steczkowska, z którą piosenkarka pogodziła się w czasie pandemi, a po raz pierwszy stanęły razem na scenie podczas koncertu "Artyści przeciw nienawiści". Teraz znów wystąpią razem na sopockiej scenie, a tymczasem zobaczcie ich zdjęcia z konferencji. Takich gestów nikt się nie spodziewał! Doda i Justyna Steczkowska pozują razem w seksownych stylizacjach. Co za uśmiechy! Doda 20-lecie swojej kariery muzycznej będzie świętowała podczas Polsat SuperHit Festiwal 2022. To wtedy artystka po raz pierwszy wystąpi na scenie razem z Justyną Steczkowską . Doda i Justyna Steczkowska zaśpiewają w duecie. Takiej kolaboracji nie spodziewał się nikt. Teraz obie gwiazdy chętnie pozowały fotoreporterom podczas konferencji Polsat SuperHit Festiwal 2022 i zachwycały nie tylko stylizacjami, ale i wyjątkowymi, serdecznymi gestami wobec siebie. Sami spójrzcie! Obecna relacja Dody i Justyny Steczkowskiej to dowód na to, że na porozumienie nigdy nie jest za późno! Już nie możemy się doczekać występu obu artystek podczas festiwalu. Wiadomo już jaką piosenkę zaśpiewa Doda z Justyną Steczkowską podczas 20-lecia. Wybrały "Znak Pokoju", a w kontekście ich relacji na przestrzeni ostatnich lat, ten wybór jest dość symboliczny. Już nie możemy doczekać się, by usłyszeć, jak będą brzmiały w duecie! Zobacz także: Doda żartuje z Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. "Nie wierzę, że to zrobiła" Doda zachwyciła podczas konferencji Polsat SuperHit Festiwalu 2022 Doda tym...