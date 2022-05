Klaudia Halejcio wprawiła w zakłopotanie fanów jednym zdjęciem: "Czemu ta ręka jest taka długa"

Klaudia Halejcio to obecnie jedna z najaktywniejszych gwiazd w mediach społecznościowych. Aktorka codziennie publikuje zdjęcia i relacje na Instagramie, gdzie pokazuje, jak wygląda jej życie zawodowe i prywatne oraz dom, do którego kilka miesięcy temu przeprowadziła się razem z partnerem Oskarem i córeczką Nel. Ostatnio aktorkę odwiedzili jej rodzice, którzy pomagają w opiece nad Nel, a mama Klaudii Halejcio została nawet gwiazdą TikToka! To trzeba zobaczyć... W życiu Klaudii Halejcio nie ma miejsca na nudę W ciągu ostatniego roku życie Klaudii Halejcio bardzo się zmieniło! Gwiazda "Pierwszej miłości" po raz pierwszy została mamą, przeprowadziła się do nowego domu i została gwiazdą TikToka. Aktorka publikuje w sieci zabawne filmiki, które uwielbiają jej fanki. Teraz Klaudia Halejcio, która nie obawia się pokazać bez makijażu i relacjonuje stopniowy powrót do formy po porodzie, do swojej działalności internetowej zaangażowała swoją mamę. Film, jaki wspólnie nakręciły już stał się hitem, a internautki piszą: Brawa dla mamy 😃👏 nie każdy jest tak wyluzowany 😊 Babcia Grażynka daje czadu😁❤️ Ale super!!! Mega dużoooo pozytywnej energii! Babki poprawiłyście mi wieczór♥️♥️🔥 Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała partnera, a fani porównali go do... Miśka Koterskiego Klaudia Halejcio zaskoczyła swoje obserwatorki filmikiem, w którym po raz pierwszy wystąpiła jej mama. Widać, że mama z córką doskonale się bawią, a aktorka nie zapomniała podziękować za wspólny, beztroski czas: Dziękuje Mamo za ten beztroski czas, oderwany od naszych problemów i codziennych obowiązków 😘Fajna pamiątka! 📸 🥳 To trzeba zobaczyć w całości! ...