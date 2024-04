Kryminalna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej ponownie stała się tematem numer jeden w mediach, kiedy portal Goniec.pl ujawnił swoje śledztwo oparte w głównej mierze na wstrząsających zeznaniach jednej z jej ofiar. Kobieta wyznała, że jako pracownica agencji towarzyskiej Kaźmierskiej przeszła przez piekło - była poniżana, bita, zmuszana do przyjmowania narkotyków, a także zgwałcona. Kaźmierska nie odniosła się do artykułu, twierdząc, że nie ma ochoty udzielać wywiadów. Stacja Polsat, która niedawno zaprosiła Dagmarę do udziału w "Tańcu z Gwiazdami", musiała jednak zareagować na publikację Gońca.

Polsat chce odciąć się od Dagmary Kaźmierskiej?

Wyniki śledztwa portalu Goniec.pl są przerażające i odbiły się szerokich echem. Zeznania ofiary, która pracowała dla Dagmary Kaźmierskiej kilkanaście lat temu, szokują. Z relacji 24-latniej wówczas kobiety wynika, że Kaźmierska miała regularnie stosować przemoc, zarówno psychiczną jak i fizyczną, a za "złe zachowanie" ukarać gwałtem.

Sama Kaźmierska nie komentuje sprawy, głos zabrał za to jej syn, Conan, który murem stanął za matką. Z kolei Polsat, który w ostatnim czasie mocno promował gwiazdę ("Taniec z Gwiazdami" to początek, Kaźmierska wcześniej dostała swój własny program "Dagmara szuka męża" oraz pojawiła się gościnnie w odcinkach serialu "Pamiętniki z wakacji"), po cichu zmienił swoją ramówkę. Internauci zaczęli się zaś zastanawiać, czy celebrytka pojawi się w finale "Tańca z Gwiazdami", ten odbędzie się już 5 maja. Tradycją jest bowiem, że w ostatnim odcinku show występują wszyscy uczestnicy danej odsłony, także Ci, którzy już odpadli. Pudelek.pl dotarł do nowych informacji:

Oficjalny komunikat ws. występu Dagmary w Tańcu z Gwiazdami nie został ogłoszony, ale chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie zobaczymy jej na parkiecie 5 maja mówi informator portalu

Sytuacja w stacji jest ponoć bardzo nerwowa.

Dagmara Kaźmierska

Przedstawiciele Polsatu w żaden sposób oficjalnie nie odnieśli się do całej historii. Informator Pudelka.pl zdradza powody:

Choć wiele osób zdawało sobie sprawę, że przeszłość Dagmary budzi kontrowersje, niewielu wiedziało, że może tak oburzać. Mimo wszystko liczono, że sprawa nie zostanie rozpowszechniona po tak wielu latach, zwłaszcza że Kaźmierska wcześniej robiła karierę w TTV (kanał należący do TVN). Atmosfera w Polsacie jest bardzo nerwowa, wszyscy najchętniej odcięliby się od sprawy. czytamy na Pudelku

Dagmara Kaźmierska

Portal Goniec.pl, który opublikował śledztwo, zaznaczył w tytule swojego materiału, że to dopiero "odcinek pierwszy". Czytelnicy mogą więc spodziewać się dalszych informacji na temat przeszłości Kaźmierskiej. Nowe informacje pojawiają się jednak w sieci również w innych źródłach. Redakcja "Faktu" ujawniła kolejne zatrważające wieści.

