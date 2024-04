Dopiero co Dagmara Kaźmierska błyszczała w "Tańcu z gwiazdami", a już kilka dni później znalazła się w samym centrum wielkiego skandalu. Portal Goniec.pl ujawnił bowiem koszmarne szczegóły z czasów, gdy parała się sutenerstwem. Stacja Polsat, w której mogliśmy oglądać jej program, natychmiast zareagowała.

Reklama

Polsat reaguje na aferę z Dagmarą Kaźmierską

Chociaż wydawało się, że przeszłość Dagmary Kaźmierskiej wcale nie stanowi tajemnicy i wiemy o niej całkiem sporo, materiał portalu Goniec.pl rzucił zupełnie nowe światło na tę sprawę. Wyszło na jaw, jakie piekło Kaźmierska zgotowała jednej ze swoich pracownic. Co gorsza, bohaterka "Królowych życia" miała w ramach "kary" zlecić gwałt na 24-latce.

Ktoś zobaczył, że chcę wyjść i zadzwonił po Dagmarę. Wtedy pierwszy raz mnie pobiła. Krzyczała, szarpała za włosy, biła z otwartej ręki, po brzuchu, ale tak, by nie zostawić śladów na twarzy. Jak skończyła, to syknęła, że jak odejdę, to i tak mnie znajdzie i wtedy pokaże mi, że nie jest tak słodziutka i milutka, na jaką wygląda - wyznała w trakcie śledztwa Marysia A.

Dagmara Kaźmierska ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Sama Kaźmierska nabrała wody w usta i unika komentarzy w tej sprawie. Do tej pory jedynie syn Conan wymownie wsparł matkę w mediach społecznościowych. Tymczasem Polsat zareagował i to natychmiast, choć zrobił to po cichu. Jak nieoficjalnie ustalił serwis Wirtualne Media, stacja przestaje emitować program z udziałem Dagmary "Dagmara szuka męża". Show ponoć nie będzie już kontynuowane, a w sobotę widzowie nie zobaczą powtórki. Zamiast tego odbiorcy będą mogli obejrzeć serial "Gliniarze".

To jeszcze nie wszystko, bo z platformy streamingowej Polsat Box Go zniknął cały sezon wspomnianego formatu. Warto wspomnieć, że raptem kilka dni temu Kaźmierska ogłaszała start castingów do kolejnej edycji programu. Obecnie nie ma pewności również, czy Dagmara pojawi się w finale "Tańca z gwiazdami", co dotychczas było w planach.

Reklama

Zobacz także: Dagmara Kaźmierska reaguje na zeznania swojej ofiary. Wstrząsająca postawa

Zobacz także

Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel Wojciech Olkusnik/East News

N/z: Dagmara Kazmierska Fot. Pawel Wodzynski/East News