Polka bawiła się z Emmą Stone i DiCaprio. Ekskluzywny lunch przed Oscarami

We wtorek, 10 lutego, w słynnym hotelu The Beverly Hilton odbył się coroczny lunch oscarowy, który od lat jest miejscem spotkań największych nazwisk światowej kinematografii. Tegoroczna edycja wydarzenia została zorganizowana na dwa miesiące przed 98. galą wręczenia Oscarów i zgromadziła elitę filmowej branży, w tym aktorów, reżyserów, scenarzystów, producentów, kostiumografów oraz dekoratorów planu zdjęciowego.

Małgosia Turzańska na lunchu Oscarowym. Polka jest nominowana za film „Hamnet”

Wśród światowych gwiazd pojawiła się Małgosia Turzańska, która została nominowana za kostiumy do filmu „Hamnet”. Polska kostiumografka przyciągnęła uwagę mediów i fotografów swoją nietuzinkową stylizacją. Wybrała bluzkę z bufiastymi rękawami, balonową spódnicę oraz skórzane botki, wyróżniając się na tle hollywoodzkiej śmietanki. Obecność Polki na tak prestiżowym wydarzeniu wywołała dumę wśród rodaków.

Małgosia Turzańska na oscarowej imprezie z Emmą Stone i DiCaprio

Emma Stone zachwyciła wszystkich swoją stylizacją. Aktorka pojawiła się w taliowanej marynarce projektu Julie de Libran, która podkreśliła jej dekolt i sylwetkę. Leonardo DiCaprio postawił na ponadczasową klasykę - jego idealnie skrojony garnitur wzbudził uznanie zarówno ekspertów od mody, jak i fanów. Kreacje innych gości również nie pozostawały w tyle. Kate Hudson zaprezentowała się w czerwonej sukni Lanvin z czarnymi rękawiczkami operowymi i czarno-białymi czółenkami, zwracając na siebie uwagę mediów.

Lunch Oscarowy to nie tylko okazja do zaprezentowania się na czerwonym dywanie, ale również moment integracji dla nominowanych do najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie. Na wydarzeniu obecni byli m.in. Timothée Chalamet, Rose Byrne, Michael B. Jordan, Jessie Buckley, Jacob Elordi, Elle Fanning, Teyana Taylor i Wunmi Mosaku. Wszyscy ci artyści już wkrótce staną przed szansą zdobycia Oscara, co budzi ogromne emocje w świecie kina.

Kiedy Oscary 2026? Małgosia Turzańska walczy o statuetkę

Tegoroczna, 98. gala wręczenia Oscarów odbędzie się 15 marca 2026 roku. Jak co roku, wydarzenie budzi ogromne emocje i wywołuje liczne dyskusje, jednak niezmiennie pozostaje najważniejszym punktem w kalendarzu show-biznesu. Lunch oscarowy tylko podsycił atmosferę oczekiwania, a obecność tak wielu gwiazd i spektakularnych stylizacji sprawiła, że nikt nie przeszedł obok niego obojętnie. Szczególnie wyróżniła się Małgosia Turzańska, która ma szansę przejść do historii jako kolejna Polka nagrodzona Oscarem.

Kim jest Małgosia Turzańska?

Małgosia Turzańska to polsko-amerykańska kostiumografka filmowa, która w 2026 r. otrzymała nominację do Oscara w kategorii „Najlepsze Kostiumy” za film Hamnet - dramat inspirowany życiem Williama Szekspira, w reżyserii Chloé Zhao.

Urodziła się w 1980 r. w Krakowie, studiowała kostiumografię w Pradze (Akademia Sztuk Scenicznych) i w Nowym Jorku (Tisch School of the Arts), a swoją karierę zaczynała jako asystentka Agnieszki Holland. Choć Polska usłyszała o niej dopiero teraz, Turzańska jest artystką z ogromnym doświadczeniem. Pracowała przy takich produkcjach jak „Hamnet”, „Aż do piekła”, „Nigdy cię tu nie było”, „Plan Maggie”, „Zielony Rycerz. Green Knight”, „X”, „Pearl”, „Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta”, „Stranger Things” oraz „Ekspatki”.

Polka bawiła się z Emmą Stone i DiCaprio. Ekskluzywny lunch przed Oscarami Rex Features/East News

