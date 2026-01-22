Amerykańska Akademia Filmowa właśnie ogłosiła nominacje do Oscarów 2026. Największym zaskoczeniem i sensacją okazał się film "Grzesznicy", który zdobył aż 16 nominacji, co stanowi absolutny rekord w całej historii przyznawania tych prestiżowych nagród. Wśród wyróżnionych kategorii dla "Grzeszników" znalazły się: Najlepszy film, Najlepszy reżyser (Ryan Coogler), Najlepszy aktor pierwszoplanowy (Michael B. Jordan), Najlepszy aktor drugoplanowy (Delroy Lindo), Najlepsza aktorka drugoplanowa (Wunmi Mosaku), scenariusz oryginalny, montaż, muzyka, scenografia, efekty specjalne, dźwięk, charakteryzacja, kostiumy i nowa kategoria - najlepszy casting.

Marta Turzańska z oscarową nominacją! Wielki sukces polskiej artystki

Szczególnym powodem do dumy jest nominacja dla Polki. Marta Turzańska została nominowana w kategorii Najlepsze kostiumy za swoją pracę przy filmie "Grzesznicy". To nie tylko pierwsza nominacja Oscarowa w jej karierze, ale również jedna z nielicznych w historii dla polskiego kostiumografa. Turzańska, znana z pracy przy wielu uznanych produkcjach europejskich, tym razem zachwyciła amerykańską Akademię niezwykłą dbałością o szczegóły i wizualną spójność filmu. Jej nominacja została ciepło przyjęta przez środowisko filmowe w Polsce i uznana za ogromne wyróżnienie.

Najwięksi faworyci do Oscarów 2026

Film "Jedna bitwa po drugiej" Paula T. Andersona zdobył 12 nominacji, a "Frankenstein" Guillermo del Toro oraz "Wielki Marty" Josha Safdiego - po 9. Na liście najlepszych filmów znalazły się m.in. "Bugonia", "F1: Film", "Hamnet", "Wartość sentymentalna", "The Secret Agent" i "Sny o pociągach".

W kategoriach aktorskich nominowani zostali m.in. Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet, Emma Stone, Jessie Buckley i Renata Reinsve. Szczególnie wyjątkowe okazało się wyróżnienie dla Wagnera Moury, który jako pierwszy Brazylijczyk otrzymał nominację w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy za rolę w filmie "The Secret Agent". To wydarzenie, które również zapisze się w historii Oscarów.

Gala Oscarów 2026 już 15 marca. Ceremonia odbędzie się w Dolby Theatre

Ceremonia rozdania Oscarów 2026 odbędzie się 15 marca w Dolby Theatre w Los Angeles. Gospodarzem wydarzenia będzie Conan O'Brien. Nominacje ogłosili Danielle Brooks i Lewis Pullman. Organizatorzy zapowiadają galę pełną emocji, rekordów i historycznych momentów - z mocnym polskim akcentem w postaci nominacji Marty Turzańskiej.

To oni powalczą o Oscary 2026. Jest nominacja dla Polki!, fot. DON EMMERT/AFP/EAST NEWS

