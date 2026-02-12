Tragedia rodziny Van Der Beek! Apelują o pomoc po śmierci aktora

James Van Der Beek, rozpoznawany przede wszystkim jako Dawson Leery z serialu „Jezioro marzeń”, przez ostatnie lata zmagał się z nowotworem jelita grubego. Choroba okazała się bezwzględna - aktor walczył do końca, jednak o swoim stanie zdrowia poinformował media dopiero w 2024 roku. Pomimo wsparcia żony Kimberly i sześciorga dzieci, koszty leczenia szybko zaczęły przerastać możliwości finansowe rodziny. W desperackiej próbie ratowania domowego budżetu James Van Der Beek był zmuszony wystawiać swoje osobiste rzeczy na internetowych aukcjach, aby zebrać środki na kolejne rachunki medyczne.

Rodzina Jamesa Van Der Beeka apeluje o pomoc po śmierci aktora. Pilnie potrzebują pieniędzy

Po śmierci aktora, która nastąpiła 11 lutego w wieku 48 lat, żona Kimberly uruchomiła internetową zbiórkę pieniędzy. W jej opisie pojawił się apel o wsparcie, podkreślający, jak bardzo rodzina ucierpiała nie tylko emocjonalnie, ale również finansowo. „Koszty leczenia pozbawiły nas środków do życia” - takimi słowami Kimberly zwróciła się do internautów i fanów z całego świata, prosząc o pomoc w tym wyjątkowo trudnym okresie. James Van Der Beek przez lata walczył z rakiem, a terapia generowała ogromne koszty.

Podczas jego choroby rodzina zmagała się nie tylko z problemami emocjonalnymi, ale także ze znacznym obciążeniem finansowym, starając się wspierać Jamesa i zapewnić mu opiekę czytamy na stronie zbiórki.

Kimberly Van Der Beek nie ukrywa, że głównym celem zbiórki jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i możliwości kontynuowania edukacji mimo osobistej tragedii. Szóstka dzieci, będących obecnie w wieku wczesnoszkolnym, bardzo przeżywa utratę ojca, a żona zmarłego aktora robi wszystko, by zachować resztki normalności i stabilizacji. Pomoc materialna przekazywana przez darczyńców ma w tym kluczowe znaczenie, pozwalając rodzinie choć częściowo uporać się z dramatycznymi konsekwencjami finansowymi po walce z chorobą.

Wielka akcja po śmierci Jamesa Van Der Beeka. Fani ruszyli z pomocą

Zbiórka natychmiast zyskała rozgłos, a jej cel ustalono na 1,3 miliona dolarów. Dzięki wsparciu tysięcy osób przekroczyła już milion dolarów. Wśród darczyńców znaleźli się nie tylko fani, lecz także przyjaciele i zupełnie obce osoby, poruszone losem rodziny Van Der Beeków. Przy wpłacaniu datków użytkownicy zostawiają wzruszające komentarze, pełne kondolencji i wspomnień o Jamesie Van Der Beeku. Internauci dzielą się swoimi historiami, wspominając, jak aktor był dla nich inspiracją, podkreślając, że wychowali się na serialu „Jezioro marzeń”.

Zobacz także: James Van Der Beek nie żyje. Aktor znany z „Jeziora marzeń” miał 48 lat