Met Gala to jedna z najważniejszych imprez roku w amerykańskim show-biznesie. Za każdym razem przyciąga największe gwiazdy - Madonnę, Beyonce, Miley Cyrus czy naszą Anję Rubik . Wydarzenie organizuje Anna Wintour - najbardziej bezkompromisowa i szanowana redaktor naczelna w Ameryce. Z jej opinią liczy się każda szanująca się gwiazda marząca o wielkiej karierze. To ona wylansowała niezliczoną ilość projektantów, fotografów czy modelek. W świątecznej "Gali" Anja Rubik zdradziła jaka Anna jest prywatnie. Czy rzeczywiście na co dzień można się jej bać? - Z Anną Wintour mam specyficzną relację. Rzeczywiście na początku była do mnie uprzedzona, ale dziś wiem, że ma dla mnie dużo szacunku i bardzo mnie lubi. Śledzi to, co robię, ma wszystkie wydania mojego "25 Magazine" . A ja przyjaźnię się z jej prawą ręką Markiem Holgate''em. Chociaż muszę przyznać, że na to, żeby zaskarbić sobie jej sympatię musiałam długo poczekać. Jedną z najgłośniejszych kreacji Met Gali w 2012 roku była odsłaniająca bardzo dużo biała sukienka Anji. Okazuje się, że przed przyjściem na imprezę, wcześniej musiała zaakceptować ją sama Wintour. - Jak się już jest zaproszonym na Met Galę, czyli największe wydarzenie modowe na świecie, organizowane przez "Vogue''a" i Annę Wintour, to ona przydziela projektanta, z którym masz przyjść i który szyje ci sukienkę . Co ciekawe, Anna Wintour poza akceptowaniem kreacji, przydziela również... projektantów. - Anna musi zaakceptować każdy projekt kreacji, a nawet osobę towarzyszącą, z którą przychodzisz. Wtedy, kiedy założyłam sukienkę od Anthony''ego, mogłam sobie wybrać projektanta. I zadzwoniłam do niego, ale wcześniej musiała pójść pośba do "Vogue" o akceptację, czy może być ten projektant. Musiałam zmienić kolor kreacji. Nie mogła być czarna, więc...