Półfinał "The Voice of Poland" za nami. Znamy czwórkę finalistów, którzy już w przyszłym tygodniu zmierzy się w wielkim finale. We wczorajszym odcinku każdy z uczestników wykonał dwie piosenki - jedną solowo, drugą w duecie ze swoim przeciwnikiem. Głosowanie jurorów zupełnie różniło się od głosowania widzów. Przypomnijmy: "The Voice": Znamy finalistów show. Jurorzy zaskoczyli swoimi wyborami

Na scenie swoje najnowsze utwory wykonali także: Mrozu, Monika Urlik oraz Aro Kłusowski. Największą uwagę fotoreporterów przykuły jednak seksowne jurorki programu - Maria Sadowska, która wyeksponowała swoje zgrabne nogi oraz Justyna Steczkowska. Diwa zachwyciła publiczność długą, elegancką suknią w grochy.

