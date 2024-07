1 z 10

"Taniec z Gwiazdami" to nie tylko popisy taneczne gwiazd na parkiecie, ale i okazja by popatrzeć na piękne stroje gwiazd i celebrytów, którzy pojawili się w studiu tanecznego show. W półfinale swoimi kreacjami zachwyciły wszystkie gwiazdy bez wyjątku. Za większość kostiumów odpowiedzialna jest stylistka programu, Malwina Wędzikowska. Seksowna Joanna Moro, uwodzicielska Aneta Zając czy może skromna Karolina Szostak? Która z pań zaprezentowała się najlepiej?

Zobacz galerię zdjęć z ostatniego odcinka show: