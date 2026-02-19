W Mediolanie, podczas igrzysk olimpijskich, doszło do niezwykle zaskakującej sytuacji z udziałem Snoop Dogga. Amerykański gwiazdor, znany z zamiłowania do nietuzinkowych gadżetów, otrzymał wyjątkową maskotkę od polskich łyżwiarzy figurowych. Chodzi o "Pieroguszkę", poduszkę w kształcie pieroga, która od początku igrzysk towarzyszyła reprezentantom Polski i stała się prawdziwym internetowym fenomenem.

Polacy spotkali się ze Snoop Doggiem na igrzyskach. Dali raperowi słynną "Pieroguszkę"

Reprezentacja Polski w łyżwiarstwie figurowym zdecydowała się zabrać na igrzyska maskotkę, która szybko zyskała ogromną popularność wśród internautów oraz dziennikarzy. "Pieroguszka" zyskała też uznanie samego Snoop Dogga, który podczas transmisji na antenie NBC przyznał, że bardzo podoba mu się maskotka Polaków. Ta deklaracja wywołała lawinę zainteresowania i zapoczątkowała starania o przekazanie mu własnego egzemplarza.

Przekazanie "Pieroguszki" Snoop Doggowi nie było łatwe. Jak ujawnia Magdalena Tascher, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, cała operacja wymagała zaangażowania wielu osób i skomplikowanej logistyki. Pierwotnie była tylko jedna maskotka, ta, którą polscy sportowcy zabrali na igrzyska. Miała już jednak ślady użytkowania i szminki, dlatego nie chciano jej przekazywać. Z pomocą przyszła spółdzielnia socjalna Honolulu, która wyprodukowała nowe egzemplarze i dostarczyła je specjalnie na potrzeby spotkania.

Na początku pieróg był tylko jeden, ten właściwy i ten dalej z nami jest, tego nie oddaliśmy. Ten, który ma tutaj już pewne ubrudzenia, tu były też ślady szminki, także tego nie chcieliśmy przekazywać. Ale na szczęście firma, od której tego pierożka mamy, dała radę wysłać nam posiłki. Posiłki doszły, tak że dzisiaj Snoop Dogg rzeczywiście otrzymał swój egzemplarz wyjaśniła Tascher w programie „Misja Italia” Przeglądu Sportowego.

Od razu się do tego pieroga przytulił dodała.

Impreza w Mediolanie budzi mnóstwo emocji. Warto przypomnieć, że wiele mówi się teraz o kontrowersyjnej "Miss igrzysk", która zrobiła ten gest tuż po wyścigu.

Snoop Dogg zachwycony Polakami. Zaskoczył pytaniem

Snoop Dogg nie krył zaskoczenia prezentem od Polaków. Jak relacjonuje Magdalena Tascher, amerykański gwiazdor natychmiast przytulił się do maskotki, nie ukrywając radości. W trakcie rozmowy pytał polskich sportowców, kiedy będą jeździć do jego muzyki i zażartował na temat praw do utworów. Całe wydarzenie odbyło się w wyjątkowo sympatycznej atmosferze i zostało zapamiętane jako jedno z najbarwniejszych wydarzeń igrzysk.

Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy jedynymi Polakami, którzy zostali zaproszeni do studia NBC Sport, które jest tutaj na głównym placu w Mediolanie, przy katedrze Duomo. To też pewien zaszczyt. Mieliśmy kilka minut ze Snoop Doggiem. Porozmawiał z nami, spytał, kiedy będziemy jeździć do jego utworów. Więc od razu spytaliśmy, czy w takim razie przekaże nam prawa, bo u nas teraz duży problem z prawami do muzyki. Było wesoło, na pewno duże przeżycie takie pomiędzy startami przekazała Tascher.

