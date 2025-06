11 czerwca 2025 roku zapisze się na kartach historii jako dzień oficjalnego potwierdzenia wyboru Karola Nawrockiego na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie nie zabrakło emocji, ważnych deklaracji i podziękowań. Głos zabrała także przyszła Pierwsza Dama, Marta Nawrocka.

Reklama

Karol Nawrocki prezydentem RP – oficjalne potwierdzenie PKW

11 czerwca 2025 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której Karol Nawrocki odebrał uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzającą jego wybór na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument wręczył przewodniczący PKW, Sylwester Marciniak.

To oficjalne wydarzenie stanowiło symboliczny moment rozpoczęcia prezydentury Karola Nawrockiego, który po wygranych wyborach prezydenckich 2025 roku objął najważniejsze stanowisko w państwie. Sylwester Marciniak, odnosząc się do trwających w mediach wątpliwości dotyczących przebiegu wyborów, przypomniał, że PKW przygotuje w ciągu 14 dni odpowiednie sprawozdanie.

Nie sposób w tym miejscu nie zwrócić uwagi na wypowiedzi niektórych polityków, którzy kwestionują rzetelność procesu wyborczego mówił podczas uroczystości.

Marta Nawrocka wzruszyła Polaków swoim wpisem po ceremonii

Udział w uroczystości wzięła także Marta Nawrocka, małżonka Karola Nawrockiego i przyszła Pierwsza Dama. Zaraz po wydarzeniu opublikowała w mediach społecznościowych krótki, lecz pełen emocji wpis, który natychmiast obiegł Internet.

Uroczyste odebranie zaświadczenia z Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na urząd Prezydenta RP. Dziękujemy Polsko! napisała Marta Nawrocka na swoim profilu.

Podziękowania skierowane do narodu polskiego zostały odebrane jako wzruszający gest i spotkały się z ogromnym odzewem wśród internautów. Tym samym Marta Nawrocka zyskała uznanie opinii publicznej jeszcze przed oficjalnym objęciem roli Pierwszej Damy.

Emocjonalne przemówienie Karola Nawrockiego: "Będę waszym prezydentem"

Podczas ceremonii Karol Nawrocki wygłosił przemówienie, w którym odniósł się nie tylko do własnych wyborców, ale również do wszystkich obywateli kraju. Zwrócił się w szczególności do tych, którzy nie oddali na niego głosu:

Będę także waszym prezydentem. Będę prezydentem jednej Polski zadeklarował nowy prezydent RP.

Jego słowa miały wyraźnie zjednoczeniowy charakter, co zostało zauważone i szeroko komentowane w mediach. Deklaracja jedności i otwartości miała za zadanie budować mosty ponad podziałami, co stanowiło mocny akcent inaugurujący jego kadencję.

Przyszła Pierwsza Dama nie chce naśladować Agaty Dudy

Całe wydarzenie zyskało duży rozgłos zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. Internauci chętnie komentowali nie tylko treść przemówień, ale również wizerunek i postawę Marty Nawrockiej. Wiele osób porównywało ją do wcześniejszych Pierwszych Dam, zastanawiając się, jaką rolę przyjmie w czasie kadencji męża. Czy będzie to cicha obecność w tle wydarzeń politycznych, czy może aktywna działalność na rzecz społeczeństwa?

Dziennikarka Anna Popek, która poznała Martę Nawrocką jeszcze przed drugą turą wyborów, w rozmowie z TV Republika podkreśliła, że przyszła Pierwsza Dama to osoba dynamiczna, otwarta i zaangażowana. Jej zdaniem Marta Nawrocka nie będzie powielać modelu swojej poprzedniczki, Agaty Kornhauser-Dudy, która była przez wiele lat krytykowana za brak aktywności i medialnej obecności.

Na tyle, na ile miałam okazję poznać panią Martę, myślę, że nie będzie milczącą Pierwszą Damą. A wręcz, że stanie się takim damskim głosem w pałacu prezydenckim. Wiem, że na sercu leżą jej problemy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży oraz przemocą w Internecie mówiła Popek.

Dziennikarka ujawniła również, że Marta Nawrocka już w kampanii wyborczej wykazywała się dużą aktywnością. Była obecna na wielu wydarzeniach, chętnie rozmawiała z obywatelami i nie stroniła od mediów. Według relacji Popek, przyszła Pierwsza Dama szczególnie interesuje się tematyką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz problemem przemocy w Internecie. To właśnie te zagadnienia mają stać się osią jej publicznej działalności.

Zobacz także: