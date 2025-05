W trakcie kampanii kandydat na prezydenta Karol Nawrocki wielokrotnie podkreślał swoje zamiłowanie do sportu. Wyborcy mogli zobaczyć nagrania z jego udziałem, na których boksuje, biega czy robi pompki. Pod jednym z jego filmów z siłowni wypowiedział się generał Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, który postanowił zaczepić Nawrockiego. Popierany przez PiS polityk wdał się w przepychankę słowną w nocy z wtorku na środę.

Generał Pytel wbił szpilę Karolowi Nawrockiemu pod nagraniem z siłowni

Za pośrednictwem platformy X generał Piotr Pytel udostępnił nagranie z Karolem Nawrockim, na którym widać, jak kandydat na prezydenta RP przeprowadza trening na siłowni. Były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego stwierdził, że choć sam nie jest już najmłodszy, to dobrze radzi sobie z ciężarami, ale – jak zaznaczył – to nie rozwija intelektu, co można uznać za szpilę wbitą Nawrockiemu.

Moja analiza kwalifikacji kandydata na prezydenta RP, Karola Nawrockiego. Ma 42 lata, wyciska leżąc 1x 100 kg, na biceps 45kg 1, 2 razy. Mam 58 lat, wykonuję tymi ciężarami 4-6 x więcej powtórzeń i zaświadczam Państwu, że rozumu mi od tego nie przybywa napisał Pytel.

Karol Nawrocki odpowiedział na zaczepkę generała Pytla

W nocy z wtorku na środę Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta RP popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, zamieścił wpis w serwisie X (dawniej Twitter). W swoim poście ostro skrytykował gen. Piotra Pytla, byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Część wiadomości napisał cyrylicą, odnosząc się do Pytla w lekceważący sposób.

Od treningu rozumu nie ubywa, od ruskiej wódy - tak. Pan w wywiadzie pracował? To film jest, ja Pana żyletki (100 kg) wyciskam naście razy ;) Więc do szeregu генерал Pytel odpowiedział Nawrocki.

Przed drugą turą uwaga wszystkich mediów jest skierowana na kandydatów. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Karol Nawrocki od początku kampanii ukrywa tatuaże, które wskazują nie tylko na zamiłowanie do sportu, ale również powiązania ze środowiskami kibicowskimi.

Sławomir Mentzen przepyta Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki przyjął zaproszenie Sławomira Mentzena na rozmowę, która odbędzie się w czwartek o godzinie 13:00 na kanale YouTube lidera Konfederacji. Podczas spotkania Mentzen zamierza przedstawić kandydatom do podpisania ośmiopunktową deklarację, zawierającą m.in. zobowiązania dotyczące niepodnoszenia podatków, obrony wolności słowa oraz sprzeciwu wobec wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę

Nawrocki pozytywnie odniósł się do zaproszenia, określając je jako "poważną ofertę" i wyraził gotowość do podpisania przedstawionych propozycji . Z kolei Rafał Trzaskowski, drugi z kandydatów w drugiej turze wyborów prezydenckich, zadeklarował chęć rozmowy z Mentzenem, jednak nie potwierdził jeszcze terminu spotkania.

