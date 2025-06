Marta Nawrocka od początku kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego dała się poznać jako osoba stanowcza, zaangażowana i gotowa do publicznych wystąpień. Jej determinacja i bezpośredni styl kontrastują z dotychczasowym wizerunkiem pierwszych dam, szczególnie Agaty Dudy. W emocjonalnym przemówieniu podczas wiecu w Katowicach jasno określiła swoje wartości i granice. Nie zamierza być milczącą towarzyszką prezydenta, lecz aktywną działaczką z własną agendą.

Reklama

Co planuje Marta Nawrocka w pałacu prezydenckim?

Zgodnie z zapowiedziami Marty Nawrockiej, jej działalność w roli pierwszej damy będzie skoncentrowana na realnych problemach społecznych. W centrum jej zainteresowań znajdują się zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, higiena cyfrowa, walka z hejtem w Internecie, przeciwdziałanie cyberprzestępczości oraz pomoc osobom niepełnosprawnym. Zwraca również szczególną uwagę na kwestie dotyczące kobiet.

Już w trakcie kampanii Marta Nawrocka uczestniczyła w spotkaniach z różnymi środowiskami – od kół gospodyń wiejskich, przez ochotnicze straże pożarne, aż po siostry zakonne opiekujące się osobami niewidomymi w Laskach. To pokazuje, że jej zainteresowania nie są deklaracją medialną, lecz wyrazem rzeczywistego zaangażowania.

Anna Popek zdradza: "To nie będzie milcząca pierwsza dama"

Dziennikarka Anna Popek, która miała okazję poznać Martę Nawrocką jeszcze przed drugą turą wyborów, nie ma wątpliwości co do jej charakteru. W wywiadzie dla TV Republika podkreśliła, że Marta Nawrocka to osoba otwarta na ludzi, zdeterminowana i gotowa do działania.

Na tyle, na ile miałam okazję poznać panią Martę, myślę, że nie będzie milczącą Pierwszą Damą. A wręcz, że stanie się takim damskim głosem w pałacu prezydenckim. Wiem, że na sercu leżą jej problemy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży oraz przemocą w Internecie mówiła Popek.

Dziennikarka zauważyła, że Nawrocka już w trakcie kampanii była widoczna, obecna i aktywna w mediach oraz w bezpośrednich kontaktach z obywatelami.

Zdrowie psychiczne dzieci i walka z hejtem priorytetem Nawrockiej

Jednym z głównych obszarów, którym zamierza poświęcić uwagę, jest zdrowie psychiczne najmłodszych. W dobie rosnącej presji medialnej i cyfrowej temat ten staje się coraz bardziej palący. Marta Nawrocka planuje prowadzić kampanie edukacyjne, wspierać inicjatywy antyprzemocowe i promować zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Popek potwierdziła, że w rozmowie z nią Nawrocka jasno wyraziła swoje intencje: chce realnie wpływać na sytuację dzieci i młodzieży, angażując się zarówno medialnie, jak i organizacyjnie. Wspomniała również o planach współpracy z organizacjami pomagającymi osobom niepełnosprawnym oraz działającymi na rzecz kobiet.

Nowy styl Pierwszej Damy – porównanie z Agatą Dudą

Wielu komentatorów już teraz porównuje styl Marty Nawrockiej do poprzedniej pierwszej damy – Agaty Dudy. Podczas gdy Duda była postrzegana jako osoba elegancka, lecz wycofana i rzadko zabierająca głos w sprawach publicznych, Nawrocka prezentuje podejście bezpośrednie i aktywne. Anna Popek nie kryje, że oczekuje po nowej pierwszej damie dużego zaangażowania. Jej zdaniem Nawrocka ma potencjał, by stać się jedną z najbardziej wpływowych partnerek głowy państwa w historii III RP.

Pani Marta Nawrocka na pewno będzie Pierwszą Damą z klasą, nie zajmującą się poradami w stylu, jak widelcem zjeść ptysia podkreśliła dziennikarka.

Z każdym dniem rosną oczekiwania wobec pierwszej damy 2025 roku. Marta Nawrocka zapowiada nie tylko zmianę stylu, ale i rzeczywistą obecność tam, gdzie potrzeba wsparcia i działania. W pałacu prezydenckim może wkrótce zagościć zupełnie nowa energia.

Zobacz także:

Reklama