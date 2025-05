Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta RP popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, posiada kilka wyraźnych tatuaży, które mogą zaskakiwać u konserwatywnego polityka. Jak informuje serwis Plejada, na klatce piersiowej ma duży tatuaż przedstawiający herb angielskiego klubu piłkarskiego Chelsea – ceremonialnego lwa trzymającego berło. To szczegółowy, rozbudowany motyw, który nie pozostawia wątpliwości co do jego inspiracji.

Z kolei plecy Karola Nawrockiego zdobią tatuaże związane z polskim klubem piłkarskim Lechia Gdańsk. Motywy te również są rozbudowane i mają charakter kibicowski. Wszystkie te wzory są ukrywane przez Nawrockiego pod ubraniami podczas publicznych wystąpień.

Karol Nawrocki obracał się w kręgach kibicowskich

Według artykułu serwisu Onet, w młodości Karol Nawrocki był aktywnym uczestnikiem życia kibicowskiego. Związany był z grupą „Chuligani Wolnego Miasta” (ChWM), która funkcjonuje przy klubie Lechia Gdańsk. Grupa ta jest znana z radykalnego charakteru i silnego poczucia tożsamości lokalnej.

Współtworzył również książkę zatytułowaną „Wielka Lechia moich marzeń”, która została poświęcona pamięci Tadeusza Duffeka – jednego z legendarnych kibiców Lechii. To wydawnictwo wskazuje na silny i wieloletni związek Nawrockiego z ruchem kibicowskim i środowiskiem fanów gdańskiego klubu piłkarskiego.

Karol Nawrocki ukrywa tatuaże od początku kampanii prezydenckiej

Onet przypomina, że tatuaże Karola Nawrockiego nigdy nie zostały oficjalnie pokazane w żadnym materiale kampanijnym. Ich obecność nie jest również wspominana w oficjalnych biografiach. Ukrywanie tych wzorów może wynikać z faktu, że nie wpisują się one w konserwatywny i patriotyczny wizerunek, który prezentuje w kampanii prezydenckiej.

Karol Nawrocki spotka się ze Sławomirem Mentzenem

Kampania prezydencka Karola Nawrockiego nabiera nieoczekiwanego tempa. Wśród zaplanowanych działań medialnych znalazło się również spotkanie z politykiem i przedsiębiorcą – Sławomirem Mentzenem. Spotkanie, do którego ma dojść w najbliższych dniach, odbędzie się w formie internetowej rozmowy transmitowanej w mediach społecznościowych. Nawrocki ma odnieść się w niej do zarzutów i spekulacji na temat swojego miejsca zamieszkania, a konkretnie – słynnej już kawalerki.

Po zakończeniu pierwszej tury Sławomir Mentzen zwołał pilną konferencję, na której ujawnił, że zanim zasugeruje swoim wyborcom, na kogo powinni oddać głos w drugiej turze, chce spotkać się z Karolem Nawrockim oraz Rafałem Trzaskowskim. Rozmowa ma ukazać się na YouTube i przybliżyć sylwetki polityków sympatykom Konfederacji.

