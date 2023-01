Michał Wiśniewski o początkach znajomości z Polą. "To było takie przykre". O co chodzi?

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska cieszą się wakacjami na Malcie. Muzyk pokazał właśnie intymne zdjęcie z żoną. Zakochani zostali uchwyceni w namiętnym pocałunku. Już dawno nie pokazali tak gorącego kadru: A oni się całują i całują. Ile można? - napisał Michał Wiśniewski. Pod zdjęciem małżonków pojawiło się dziesiątki komentarzy. Nie każdemu podoba się to, co zobaczyli. Michał Wiśniewski całuje się z Polą Wiśniewską. Fani komentują Życie miłosne Michała Wiśniewskiego komentowane jest odkąd Ich Troje zdobywało listy przebojów ponad 20 lat temu. Aktualnie muzyk ma już piątą żonę. Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska planują drugi ślub, który wezmą już jesienią. Jeszcze do niedawna Pola pozostawała w cieniu znanego męża. Teraz coraz śmielej pojawia się u jego boku, chociaż show-biznes raczej nigdy nie będzie jej bajką. Niedawno Michał Wiśniewski pochwalił się odważnym nagraniem Poli Wiśniewskiej , gdzie zaprezentowała godną pozazdroszczenia figurę. Teraz z kolei pokazał jak wypoczywają na gorącej Malcie. Zobacz także: Pola Wiśniewska zdradziła, jak jej rodzina zareagowała na ślub z Michałem Wiśniewskim! Michał Wiśniewski opublikował zdjęcie, na którym namiętnie całuje Polę Wiśniewską. Zdjęcie podsumował komentarzem o niekończących się pocałunkach. Zakochani rzadko publikują tak gorące zdjęcia. Pod wpisem pojawiło się sporo komentarzy: - Z przymrużeniem oka... do rozwodu A tak na poważnie niech Wasza miłość trwa wiecznie. - Oby nie było rozwodu, Michał za dużo przeszedł w życiu. Szlodal, że nie jest już Anią, ale życzę mu szczęścia z Polą - Kochają się i całują to normalne. Są bardzo w sobie zakochani, tworzą razem piękną parę . Życzę im wszystkiego, co najlepsze - Jeżeli to nie tylko...