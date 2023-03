Pola Wiśniewska urodziła? Pokazała wyjątkowe zdjęcie: "Razem nam najfajniej"!

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska spodziewają się dziecka. To będzie ich drugie wspólne dziecko. W sieci opublikowali wzruszający kadr. Mały Falco Amadeus już niedługo zostanie starszym bratem! Szczęśliwi rodzice opublikowali zdjęcie, na którym maluch trzyma test ciążowy z pozytywnym wynikiem. Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska spodziewają się dziecka Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska niedawno wzięli drugi ślub. Tego samego dnia świętowali również 50. urodziny muzyka. Okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek związanych z ich rodziną. Muzyk i jego żona spodziewają się właśnie kolejnego dziecka! Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska radosną nowiną podzielili się na Instagramie. Opublikowali zdjęcie małego Falco, który trzyma test ciążowy z pozytywnym wynikiem: Oops! We Did It Again 🫢👶♥️ Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Pola Wiśniewska (@wisniewska_pola) Zobacz także: Michał Wiśniewski świętuje 50. urodziny! Kim jest jego piąta żona, Pola? "I do tego zbiegła zakonnica..." Pola i Michał Wiśniewscy zdradzili płeć i imię dziecka? W opisie do postu Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska umieścili sporo hasztagów. Wśród nich znalazł się również taki, sugerujący, że spodziewają się dziewczynki, dla której mogli wybrać imię Cloè. #pregnant #newbaby #baby #pregnancy #love #family #ciąża #cloè #number6 #polawisniewska #michalwisniewski Internauci natychmiastowo wyłapali tę sugestie. Myślicie, że Michał i Pola Wiśniewska niedługo to...