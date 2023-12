Michał i Pola Wiśniewscy tworzą udane małżeństwo, które doczekało się już dwójki dzieci, chociaż łącznie mają ich już dziesięcioro. Żona muzyka często udziela się na Instagramie, na którym chętnie dzieli się swoim rodzinnym szczęściem. Ostatnio postanowiła wrócić wspomnieniami do przeszłości i pokazała, jak wyglądała 13 lat temu. Aż ciężko jest ją rozpoznać na tym zdjęciu!

Pola Wiśniewska pokazała zdjęcie z przeszłości. Trudno jest ją rozpoznać

Michał i Pola Wiśniewscy stanęli na ślubnym kobiercu w marcu 2020 roku. Od tego czasu małżeństwo doczekało się dwóch synów: Falco i Noela, którzy są ich oczkiem w głowie. Niedawno para wybrała się na Bahamy, po których Pola Wiśniewska przekazała ponure wieści i poinformowała, że zmaga się z chorobą. Żona muzyka chętni dzieli się swoją codziennością na Instagramie, gdzie publikuje rodzinę zdjęcia i nie tylko. Ostatnio 37-latka pokazała zdjęcie sprzed 13 lat, a my przecieramy oczy ze zdumienia. Sami zobaczcie!

Michał i Pola Wiśniewscy East News/VIPHOTO

Żona Michała Wiśniewskiego postanowiła opublikować na swoim Instagramie zdjęcie z 2010 roku. Nie da się ukryć, że Pola Wiśniewska jest na nim nie do poznania. Ponad dekadę temu żona muzyka stawiała na naturalność i nie miała problemu, by publicznie pojawić się bez makijażu. Do tej pory rzadko dzieliła się archiwalnymi zdjęciami. Powinna to robić częściej?

Pola Wiśniewska Instagram @wisniewska_pola

Waszym zdaniem Pola Wiśniewska bardzo zmieniła się na przestrzeni lat? A może bez problemu poznalibyście ją na jej starej fotce?

Michał i Pola Wiśniewscy Instagram/@m_wisniewski_1972