Ostatnio dużo się mówi o dorosłych już córkach Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Podobno Iga Lis spotyka się z najpopularniejszym obecnie raperem w Polsce, a z kim związała się jej starsza siostra?

22-letnia Pola Lis od zawsze miała słabość do piłki nożnej i piłkarzy... Nie dziwi nas więc to, że straciła głowę dla młodszego bramkarza Liverpoolu. Jej wybrankiem jest 19-latek, Kamil Grabara. To właśnie on zabrał ją na romantyczne wakacje na Malediwy. Ich najnowsze zdjęcia z rajskich wysp zapierają dech w piersiach. Na ich Instastories pojawiło się wymowne nagranie, na którym się przytulają i już na pierwszy rzut oka widać, że to coś więcej niż przyjaźń.

Kamil Grabara i Pola Lis na wakacjach

Pola Lis na Malediwach.

Córka Kingi Rusin wypoczywa w towarzystwie młodego piłkarza.

A co na to ojciec zakochanej Poli? Tomasz Lis, który zaraził córkę miłością do sportu, najwyraźniej popiera jej wybór. Dowodem jest TO zdjęcie, które dziennikarz zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych. Choć on kibicuje innej drużynie, to wspiera córkę w jej miłosnych wyborach.

