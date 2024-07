Prosty design, nowoczesne detale, wygoda i klasyka - tak wygląda kolekcja jesienno-zimowa 2011/2012 Jackpot, Cottonfield oraz Matinique, którą zaprezentowano w warszawskiej Soho Factory. Pokaz został zorganizowany z okazji 20-lecia firmy IC Companys w Polsce, do której należą te trzy marki.

Matinique, czyli linia męska składała się z marynarek, blezerów oraz skórzanych kurtek utrzymanych w kolorystyce szarości, beżów i czerni.

W kolekcji Jackpota dominowały długie rozpinane swetry łączone z klasycznymi spódnicami lub noszone jako tuniki do grubych rajstop.

W kolekcji Cottonfielda zachwyciły kolory - czerwień i żółty, desenie - bardzo modna kratka, oraz dodatki - grube szale.

Noszenie ubrań marki to także wkład w ekologię - aż 20% kolekcji zrobiona jest ze 100%-owej ekologicznej bawełny.

Zobacz galerie z pokazu!

