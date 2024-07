To było pierwsze tego typu wydarzenie w stolicy. Na wysokości ok. 150 metrów odbył się pokaz letniej kolekcji PLICHA. We wnętrzach jeszcze nieukończonego budynku Złota 44 projektu Daniela Libeskinda nie tylko goście, ale również modele i modelki mieli na sobie kaski bezpieczeństwa, co świetnie kontrastowało z eleganckimi kreacjami. To niekonwencjonalne podejście do mody bardzo nam się spodobało.

Reklama

Moja kolekcja jest pełna kobiecości, klasyki z innej epoki, wdzięku, ciepła... – mówi projektant PLICH - tego czego najbardziej brakuje nam w dzisiejszych szybkich czasach. Osobowość i charyzma moich inspiracji do projektów w sezonie lato: Elizabeth Taylor z filmu Kleopatra oraz Piny Bausch, została zaprezentowana w miejscu, które idealnie wpasowane jest w ich temperament. Przestrzeń, siła, potęga, obraz i muzyka. Połączenie tych wszystkich cech w przedstawieniu na placu budowy luksusowego apartamentowca Złota 44, którego trzon jest goły, jeszcze nie pokryty szkłem, a sam pokaz odbywa się w momencie, gdy budzi się wiosna - ma dla mnie znaczenie bardzo symboliczne. Narodziny, początek, od wieków niosły ludziom nadzieje, a także – były znaczącym symbolem wielkiej sztuki – dodaje.

Projektantowi gratulujemy wyobraźni i świetnego pomysłu.

Zobacz galerię zdjęć z pokazu >>>

Reklama

jm